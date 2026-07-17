Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’344 0.5%  SPI 20’156 0.4%  Dow 52’402 -0.3%  DAX 24’831 -0.3%  Euro 0.9233 -0.2%  EStoxx50 6’231 -0.8%  Gold 4’019 1.2%  Bitcoin 51’149 -0.8%  Dollar 0.8072 -0.2%  Öl 87.5 3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998ABB1222171Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Washington stützt: Bank of America hebt den Daumen für Coinbase-Aktie
SpaceX-Aktie vor dem Kollabs? Darum warnt Börsenexperte Jeremy Grantham vor einem Crash
KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Planung des ETF-Portfolios: Verschiedene Simulationen unter der Lupe
Deutsche Telekom landet WM-Erfolg: Aktie führt den DAX an
Suche...
eToro entdecken

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’129.83
Pkt
13.54
Pkt
0.43 %
17:31:48
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

17.07.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI geht mit leichten Gewinnen ins Wochenende

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag fester geschlossen. Nach einem richtungslosen Vormittagshandel drehten die Indizes am Nachmittag etwas deutlicher ins Plus, wobei defensive Werte aus der Pharma- und der Nahrungsmittelbranche für Unterstützung sorgten.

Gedämpft wurde die Stimmung an den Aktienmärkten allerdings weiterhin von den anhaltenden Kriegshandlungen im Nahostkonflikt. In der Nacht auf Freitag hatte das US-Militär in der sechsten Angriffsnacht in Folge Brücken und einen Flughafen im Iran bombardiert. Der Iran attackierte seinerseits Ziele in der Region. Der Ölpreis zog in der Folge wieder deutlich an, der Preis für die Sorte Brent kletterte zeitweise bis auf 87 Dollar.

Im Fokus der Märkte blieben Chip- und KI-Werte, die bereits am Vortag an den US-Börsen wegen Zweifeln an den hohen Bewertungen klare Kursverluste hatten hinnehmen müssen. Für Aufsehen sorgte am Freitag das chinesische KI-Unternehmen Moonshot. Das von Alibaba unterstützte Start-up präsentierte ein neues Sprachmodell, das mit den Spitzenmodellen von OpenAI und Anthropic in einer Liga spielen soll.

Defensive gefragt

Der SMI ging 0,54 Prozent im Plus auf 14'343,70 Punkten aus dem Handel. Für die Gesamtwoche resultierte damit ein kleiner Anstieg um 0,8 Prozent. Bei den 20 SMI-Titeln standen 14 Gewinner sechs Verlierern gegenüber. Der SMIM der mittelgrossen Werte schloss 0,43 Prozent fester auf 3129,83 Zählern und der breite SPI gewann 0,33 Prozent auf 20'112,63 Stellen.

Zu den deutlichsten Gewinnern unter den Bluechips gehörten die SMI-Aufsteigerkandidaten Sandoz (+3,1%) und Galderma (+1,5%). Aber auch die im Herbst aus dem SMI ausscheidenden Swisscom (+1,4%) lagen den ganzen Handelstag über klar im Plus.

Bei den SMI-Schwergewichten konnten Novartis (+1,4%) eine US-Zulassung für sein Medikament Fabhalta zur Behandlung einer Autoimmun-Nierenerkrankung vermelden. Die Roche-Genussscheine (+0,8%) legten moderater zu. Im Plus schlossen auch die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (+1,2%).

Gesucht waren auch Versicherungswerte wie Swiss Re und Zurich (beide +1,8%) oder HelvetiaBaloise (+1,1%). Derweil erholten sich Partners Group (+1,1%) etwas von den Abgaben des Vortags. Die Analysten der ZKB erachteten den Absacker von 6 Prozent nach Vorlage der Halbjahreszahlen vom Donnerstag in einem Kommentar als übertrieben und bezeichneten die Titel als "deutlich zu tief bewertet".

Abwärts ging es mit den Bankentiteln von UBS (-1,9%) wie auch von Julius Bär (-2,0%), nachdem beide Titel in der laufenden Woche noch neue Jahres- respektive Allzeithöchstwerte markiert hatten. Derweil gaben die Richemont-Titel (-1,6%) nach dem Kurssprung von der Wochenmitte nach starken Quartalszahlen ebenfalls wieder nach.

Technologiewerte unter Druck

Klare Abgaben erlitten die Aktien des Chipindustrie-Zulieferers VAT (-3,6%). Auch weitere am breiten Markt kotierte technologienahe Werte geben teilweise deutlich nach: So verloren Comet 4,7 Prozent und Inficon 5,0 Prozent. Die Titel von AMS Osram schlossen nach den Gewinnen vom Monatsbeginn nun 17,2 Prozent im Minus.

Die DKSH-Titel (-4,6%) gingen nach Vorlage von Halbjahreszahlen durch den Marktdienstleister klar schwächer aus dem Handel. Negativ aufgenommen wurden auch die Semesterergebnisse von Mikron (-1,5%) und Rieter (-5,2%). Dagegen vermochte das Industrieunternehmen Georg Fischer (Aktien +14,0%) mit seinen Halbjahreszahlen klar positiv zu überraschen.

tp/cg

In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:16 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ASML, Inficon Holding, Lam Research
15:06 Logo WHS Silber: Unter 57 USD droht die nächste Abwärtswelle
12:36 Schwergewichte halten SMI in der Spur
08:49 KI braucht Strom: Warum Kernenergie und SMRs wieder in den Fokus rücken
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4‘000-Dollar-Marke weiterhin im Fokus
16.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 1: Die starke Entwicklung der Basis-Bausteine im 1. Halbjahr 2026 erklärt
16.07.26 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Landis+Gyr Group AG
16.07.26 Marktüberblick: Autowerte gesucht – Technologiewerte unter Druck
15.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’910.78 19.82 S1BSHU
Short 15’203.52 13.99 S5ZB0U
Short 15’800.28 8.89 SCVB9U
SMI-Kurs: 14’343.70 17.07.2026 17:31:48
Long 13’764.76 19.82 SGBRFU
Long 13’458.21 13.99 SJB42U
Long 12’882.89 8.97 SA2BCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

BYD-Aktie im Aufwind: Ungarns Ex-Aussenminister heuert bei chinesischem Autobauer an
BMW besetzt Personalressort neu: Dorothea von Boxberg folgt auf Ilka Horstmeier - Aktie schwächelt
BofA passt Bewertung von Rheinmetall an - Analystencheck auch für Aktien von HENSOLDT, RENK und Co.
Warnsignale: Kippt der US-Aktienboom?
Rheinmetall und Space Norway schliessen Weltraum-Bündnis - so reagieren die Rüstungsaktien von RENK, TKMS & Co.
Infineon-Aktie sinkt trotz starker TSMC-Zahlen: Wie teuer ist die Aktie wirklich?
Aktie dennoch tiefrot: Partners Group zieht im Halbjahr weitere Kundengelder an
SpaceX-Aktie vor dem Kollabs? Darum warnt Börsenexperte Jeremy Grantham vor einem Crash
SpaceX-Aktie tiefrot: Riesen-Rakete Starship muss Testflug vor Start abbrechen
Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dank ABB im Plus erwartet

Top-Rankings

KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 29/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 29/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 3’129.83 0.43%