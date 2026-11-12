Aktien Schweiz Schluss: SMI erreicht neues Allzeithoch und bröckelt dann ab

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag im frühen Handel einen neuen Rekord bei über 15'200 Punkten aufgestellt, dann aber etwas an Schwung verloren. Am Schluss ging der Leitindex SMI dennoch mit einem klaren Plus aus dem Handel. Die Schockwellen, die das Beben an der Spitze von Chipgiganten Nvidia aussandte, ebbten am späteren Nachmittag wieder ab.

Nach tagelanger Hängepartie musste Nvidia-Chef Jensen Huang wegen mehreren Affären mit Frauen seinen Posten räumen. Die Leitung übernimmt kommissarisch Finanzchefin Colette Kress, bis der teuerste Chipkonzern der Welt einen Nachfolger gefunden hat. Der Rücktritt von Huang könnte auch weitreichende Folgen für die globale Lieferkette im Bereich der KI haben, sagte ein Börsianer. Nvidia ist nicht nur ein Titel mit extremer Symbolkraft, sondern steht auch für rund 7 Prozent der gesamten Nasdaq.

SMI verliert an Dynamik

Der SMI legte bis Börsenschluss um 0,63 Prozent auf 15,149,43 Punkte zu. Zwischenzeitlich hatte er bei 15'200,17 sogar ein neues Allzeithoch aufgestellt. Die alte Rekordmarke hatte der Index vor einer Woche gesetzt. Danach war der SMI vom globalen Tech-Ausverkauf vorübergehend in die Tiefe gezogen worden und mehrere hundert Punkte in die Tiefe gerasselt.

Der Mid-Cap-Index SMIM ging mit einem Plus von um 0,29 Prozent auf 3268,70 Zählern aus dem Handel, während der breite SPI um 0,55 Prozent auf 21'311,01 Punkte kletterte. Von den 20 SMI-Titeln schlossen 15 im Plus.

"Im Moment wird die Schweiz von den Investoren nicht so genau angeschaut. Die Amerikaner sind im Blick", sagte ein Händler. Der SMI habe einen Höchststand erreicht. "Aber wie wir dazu gekommen sind, weiss niemand genau", sagte der Händler weiter. Denn die Stimmung bei Anlegern sei immer noch vorsichtig. Dass das Öl wieder unter die Marke von 100 Dollar gesunken sei und die Hoffnung auf eine Jahresendrally würden helfen.

Zurich nach Zahlen gefragt

An der Spitze der Gewinner standen Zurich mit Avancen von 2,1 Prozent. Der Versicherer hat mit seinen Volumenzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen mehr oder weniger erreicht. Analysten sehen das Unternehmen auf Kurs. Im Kielwasser wurden auch Swiss Re (+1,0%), Swiss Life (+0,9%) und Helvetia Baloise (+0,4%) nach oben gezogen.

Hinter Zurich folgten Sandoz (2,0%) auf Platz zwei. Auch weitere Vertreter aus dem Gesundheitssektor standen auf den Einkaufszetteln der Anleger, insbesondere Roche und Novartis (je +1,1%). Das dritte Schwergewicht Nestlé stieg um 0,8 Prozent.

Bei Logitech (+1,9%) könnte das Kursplus von Apple eine Stütze gewesen sein, hiess es im Handel. Alcon (+1,3%) zeigten eine Gegenbewegung nach dem Absturz am Vortag um knapp 4 Prozent als Folge der Quartalsergebnisse.

Nächster Tiefschlag für Partners Group

Die mit Abstand grössten Verluste erlitten bei den Blue Chips Partners Group, die 3,2 Prozent auf 662,40 Franken nachgaben. Die Aktien des Finanzkonzerns haben sich in den vergangenen Wochen vom Mehrjahrestief erholt, das vor gut einem Monat bei knapp 583 Franken markiert worden war.

Doch jetzt sorgte eine neue Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs in Kombination mit einem deutlich gesenkten Kursziel von 610 Franken für neuerliche Abgaben.

Adecco im Höhenflug

Am breiten Markt zündeten Adecco (+14,8%) die Kursrakete nach der Zahlenvorlage. Analysten werteten insbesondere die Profitabilität im dritten Quartal positiv. Zudem hat der Personaldienstleister eine Reorganisation angekündigt.

Die Zahlen von Sonova (-1,7%) tauchten, obwohl die am Morgen vorgelegten Resultate zum ersten Halbjahr die Erwartungen übertrafen hatten. Zudem erhöhte der Hörgerätehersteller die Prognosen. Marktbeobachter bemängelten, dass die Jahresvorgaben mit Blick auf die starke Gewinnentwicklung im ersten Halbjahr eigentlich deutlicher erhöht werden müssten.

Swisscom (+0,8%) profitierten von einem Entscheid des Wirtschaftsdepartements WBF, das einen Rekurs gegen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts verhinderte, das der Swisscom recht gegeben hatte. Die Swisscom kann nun günstiger Glasfasern bauen.

Stark zugelegt haben auch Ypsomed (+5,6%). Gleich mehrere Analysten haben ihr Kursziel erhöht.

jb/ra