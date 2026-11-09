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09.11.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI erobert Marke von 14'900 Punkten zurück

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Woche mit einem klaren Plus eröffnet. Dabei übersprang er nach einem zähen Kampf doch wieder klar die Marke von 14'900 Punkten. Gestützt würde der Leitindex dabei durch die schwergewichtigen Roche und die wieder deutlich erholten ABB. Auch die US-Börsen zeigten sich freundlicher, vor allem die zuletzt stark gebeutelten Technologiewerte zogen spürbar an - trotz Nvidia-Chef Jensen Huang.

Dennoch verwiesen Händler auf eine eher vorsichtige Grundhaltung an den Märkten. So liesse sich nur schwer abschätzen, welche Auswirkungen der Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen haben wird. Einige Marktteilnehmer befürchten verstärkte Regulierungen, welche den auf Hochtouren laufenden KI-Motor "abwürgen" könnten. Zudem begann US-Präsident Donald Trump erste Zweifel am Ergebnis der Wahlen zu sähen.

Unterstützung für die Märkte gab es derweil von den wieder deutlich tieferen Ölpreisen. So sank der Preis für die ein Fass der Nordseesorte Brent teilweise auf unter 94 US-Dollar. Ermutigende Aussage von Trump sorgten für eine Entspannung an den Märkten. So erteilte er erneuten Angriffen auf den Iran eine Absage, soweit es Fortschritte bei den Verhandlungen gibt. Noch könne aber nicht von einem Durchbruch gesprochen werden, dämpfte Aussenminister Marco Rubio allzu euphorische Erwartungen. An den Börsen wurden die aussagen jedoch wohlwollend aufgenommen, so sinke dadurch doch der Druck auf die Notenbanken, die Zinsen weiter zu erhöhen, sagten Händler.

SMI überspringt Marke von 14'900 Punkten

Der SMI legte 1,01 Prozent auf 14'946,15 Punkte zu und schloss damit fast auf Tageshoch. Auch die Marke von 15'000 Punkten rückte damit wieder in Reichweite. Von den 20 SMI-Werten verbuchten bis auf vier alle Zugewinne.

Der Mid-Cap-Index SMIM legte 0,64 Prozent auf 3237,19 Punkte zu und der breite SPI 0,97 Prozent auf 21'033,26 Punkte.

Auftrieb für den SMI gab es insbesondere durch das Pharma-Schwergewicht Roche, dessen Papiere um deutliche 2,8 Prozent anzogen. Sie schlugen sich damit deutlich besser als Branchennachbar Novartis (+0,3%), die wegen der Eröffnung einer FDA-Untersuchung für die Zolgensma-Gentherapie belastet wurden. Dahinter setzten auch Sandoz (+0,8%) ihren Aufwärtstrend fort.

Auch Nestlé (+0,3%) legten leicht zu. Die Papiere konsolidierten damit nach dem zuletzt starken Lauf.

Techwerte trotz Nvidia-Skandal erholt

ABB (+2,4%) erholten sich damit wieder etwas vom jüngsten Einbruch in Folge der KI-Unsicherheiten. Auch andere Werte aus der Branche waren gefragt, darunter etwa VAT (+2,7%), Inficon (+1,7%) und AMS Osram (+7,1%). Einzig Comet (+0,2%) blieben etwas zurück, Händler verwiesen hier auf eine zweifache Rating-Senkung und Halbierung des Kursziels durch die Bank of America.

Der Technologiesektor schüttelte damit den am Wochenende bekannt gewordenen Skandal um den Nvidia-Chef Jensen Huang ab. Dieser hatte eine Affäre mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin eingestanden. Die Papiere von Nvidia waren daher deutlich unter Druck. Gemäss Händlern ist die "Risikobereitschaft" im Sektor zurück, ungeachtet des Skandals.

Stark zeigte sich auch der Bausektor, allen voran Sika (+3,3%). Dahinter verzeichneten aber auch Holcim, Geberit und Amrize klar Zugewinne zwischen 1,0 und 1,9 Prozent.

Schlusslicht waren Swiss Re (-1,1%). Hier belastete eine Abstufung durch Oddo auf "Underperform". Zudem verwiesen Händler auf enttäuschende Zahlen von Hannover Re.

In den hinteren Reihen wurden Cicor (+10%) durch zwei Grossaufträge beflügelt. Gesucht waren auch R&S (+7,0%), hier hat die UBS ihr Kursziel erhöht und die Aktien auch auf "Buy" belassen. Am Investorentag waren CPH (+3,8%) nach bestätigten Mittelfristzielen gesucht.

Ein neues Jahreshoch markierten DocMorris (+5,9% auf 17,47 Fr). Seit Jahresanfang haben die Papiere sich damit fast verdreifacht. Am Donnerstag wird das Unternehmen einen Kapitalmarktag abhalten, welcher weitere Impulse setzten könnte.

cg/ra

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