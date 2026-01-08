Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’351 0.2%  SPI 18’407 0.1%  Dow 49’329 0.7%  DAX 25’127 0.0%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’904 -0.3%  Gold 4’459 0.1%  Bitcoin 72’819 0.0%  Dollar 0.7996 0.3%  Öl 61.5 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Sunrise-Aktie: Abbau von bis zu 190 Stellen geplant
Lufthansa-Aktie: Tochter Swiss steicht dutzende Flüge wegen Unwetter
MTU-Aktie leichter: Mittel zur Ablösung nächstjähriger Anleihe gesichert
Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Suche...

SLI 3025288 / CH0030252883

2’165.07 Pkt
2.54 Pkt
0.12 %
17:31:01
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

08.01.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI beendet Handel leicht im Plus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht im Plus geschlossen, nachdem er im Tagesverlauf um die Nulllinie geschwankt war. Nach dem starken Start ins neue Jahr schien vorerst eine Konsolidierungsphase angesagt, wie ein Händler kommentierte. Der Leitindex SMI hatte diese bereits am Vortag nach Erreichen des neuen Rekordstandes bei fast 13'400 Punkten gestartet. Zurückhaltung dürfte das Motto der Investoren aber auch mit Blick auf die am morgigen Freitag erwarteten offiziellen Arbeitsmarktdaten aus den USA gewesen sein. Davon erhoffen sich die Anleger weitere Indikationen zur künftigen Zinspolitik der US-Notenbank.

Die Konjunkturzahlen aus Europa und den USA sorgten für wenig Bewegung. Die USA vermeldeten zwar ein tieferes Handelsdefizit für Oktober als erwartet. Aufgrund der US-Zölle fiel der Handel zuletzt aber volatil aus. Derweil war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas geringer als erwartet.

Der SMI schloss um 0,20 Prozent höher bei 13'350,82 Punkten, nach einem Tagestief bei 13'274. Der SLI mit den 30 wichtigsten Aktien gewann 0,12 Prozent auf 2165,07 Punkte und der breite SPI ebenfalls 0,12 Prozent auf 18'407,20 Punkte. Im SLI standen 17 Gewinner 13 Verlierern gegenüber.

Leicht stützend erwiesen sich die Schwergewichte Roche (+0,4%) und Novartis (+0,1% auf 113,76 Fr.). Novartis markierten zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch bei 114,64 Franken. Nestlé (-0,2%) setzten hingegen, begleitet vom Rückruf von Babynahrung, die Abwärtsbewegung der ersten Handelstage des neuen Jahres fort. Die Rückrufaktion betrifft nun noch mehr Länder als bisher.

An die Tabellenspitze kletterten Richemont (+3,7%). Händler wiesen diesbezüglich auf eine kräftige Erholung bei den Uhrenpreisen am Sekundärmarkt hin. Allerdings lagen Swatch (-0,4%) leicht im Minus.

Gefragt waren auch die Titel der UBS (+1,4%). Die Hoffnungen auf milderere Kapitalvorschriften als vom Bundesrat nach dem CS-Untergang zunächst in Aussicht gestellt trieben die Aktien der Grossbank an. Am (morgigen) Freitag endet die Vernehmlassung zum wichtigen Teilthema, der 100-prozentigen Eigenkapitalunterlegung der Auslandstöchter.

Auch die Versicherer Swiss Re (+0,9%), Swiss Life (+0,8%) und Zurich (+0,7%) gehörten zu den Gewinnern nach den kräftigen Verlusten vom Vortag. Bei Zurich erwies sich ein positiver Kommentar von Berenberg als kursstützend.

Auf der anderen Seite kamen Logitech (-5,1%) markant unter Druck. Seit über drei Wochen gibt der Wert stetig nach. Am Berichtstag wurden Logitech von einer Abstufung durch Exane BNP Paribas auf "Neutral" zusätzlich zurückgebunden.

Auch bei VAT (-2,5%) wurden nach dem fulminanten Start ins Jahr erste Gewinne mitgenommen. Im Vergleich zum Schlussstand von 2025 resultiert damit noch immer ein Plus von gut 12 Prozent.

Zu Gewinnmitnahmen kam es bei Partners Group (-2,9%) sowie bei den konjunktursensitiven Titeln ABB (-3,1%) und Kühne+Nagel (-2,4%). Diese Aktien hatten sich seit Mitte November oder länger klar nach oben bewegt.

Im breiten Markt fielen Adecco (-3,7%) zurück, nachdem die Aktie in den vergangenen drei Wochen stetig nach oben geklettert war. Jefferies hatte das Rating für den Personaldienstleister auf "Underperform" von "Hold" gesenkt. Auch Bucher Industries (-3,6%) büssten nach einer Abstufung durch Berenberg ein.

Die Titel von Lem (-4,7%) gaben noch stärker nach. CEO Frank Rehfeld hatte in einem Interview mit der "FuW" von einem verstärkten Margendruck gesprochen, sich grundsätzlich aber optimistisch gezeigt.

Einen Sprung machten hingegen Santhera (+11,0%) nach einer lukrativen Lizenzvereinbarung für das wichtigste Medikament Agamree. Auch Basilea (+5,6%) waren nach einem zuversichtlichen Geschäftsupdate gesucht, während Polypeptide (+6,0%) von einer positiven Erwähnung in der Barclays-Pharmastudie vom Vortag profitierten.

Implenia (+6,3% auf 82,60 Fr.) wurden von einem Grossauftrag für den Brüttenertunnel beflügelt. Die Aktien des Baukonzerns kletterten zwischendurch auf ein neues Allzeithoch von 83,30 Franken.

ls/jb

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:33 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
10:13 UBS Logo UBS KeyInvest: Global Quantum Leaders Index – Startschuss für einen Megatrend/Eli Lilly / Novo Nordisk – Preiskampf und Patentsieg
09:25 Marktüberblick: Siemens-Aktie gesucht
09:00 Vontobel’s Schweizer Aktienfavoriten («Top Picks») für das Jahr 2026
08:58 SMI kann Gewinne nicht halten
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’880.66 19.31 SYNBEU
Short 14’156.14 13.74 S0WBHU
Short 14’700.21 8.77 SGXB8U
SMI-Kurs: 13’350.82 08.01.2026 17:31:01
Long 12’759.24 19.31 SFDBEU
Long 12’480.32 13.74 SXEBEU
Long 11’955.58 8.94 SZDBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer klagt in den USA wegen mRNA-Patenten
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
DroneShield-Aktie mit Atempause: Rekordaufträge, neue Führung und ADF-Kooperation
DroneShield-Aktie nach Höhenflug leichter: Neuer COO bleibt im Blick - ADF-Partnerschaft wird fortgesetzt
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
Allianz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt höheres Hold-Rating
NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips
Commerzbank-Aktie schwächer: Orcel dämpft Spekulationen um UniCredit-Übernahme
Bayer-Aktie gefragt: Barclays Capital vergibt höhere Einstufung

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 13’350.82 0.20%
SPI 18’407.20 0.12%
SLI 2’165.07 0.12%

finanzen.net News

Datum Titel
18:33 Proteste in Teheran: 'Tod dem Diktator'
18:32 UN-Chef bedauert Rückzug der USA aus 66 internationalen Organisationen
18:29 Rossmann legt beim Umsatz weiter zu - Filialnetz wächst
18:29 Marineschiffbauer TKMS greift nach Kieler Werft GYNK
18:28 Aktien Wien Schluss: ATX setzt Konsolidierung fort
18:21 GNW-News: Jiangxi Fengcheng ist Gastgeber der Circular Economy Industry Innovation and Development Conference zum Erfahrungsaustausch über die grüne Transfor...
18:15 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung - Anleger werden vorsichtiger
18:11 Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung - Anleger werden vorsichtiger
18:08 Umfrage: SPD in der Wählergunst nur noch bei 13 Prozent
18:07 Umfrage: Vertrauen der Deutschen in die USA auf Tiefststand