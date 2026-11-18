Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt verliert am Mittwoch den zweiten Tag in Folge an Boden. Nachdem der Schweizer Leitindex zwischenzeitlich die Marke von 15'000 Punkten wieder übersprungen hatte, fiel er im Nachmittagshandel wieder deutlicher zurück. Dabei belasteten schwache SMI-Schwergewichte, aber auch die Entwicklung an den US-Börsen.

So blieb die erhoffte Erholung durch die durchaus guten Quartalszahlen von Nvidia bei den Technologiewerten aus. Hinzu kamen laut Marktteilnehmern Zinssorgen. Entsprechend werde das am späteren Mittwochabend anstehende Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed noch grosse Beachtung finden, hiess es. "Nach den jüngsten Inflationsüberraschungen dürfte jedes Wort auf mögliche Hinweise für weitere Zinsschritte untersucht werden", so ein Kommentar von CMC Markets.

Auf dem geopolitischen Parkett ist das Treffen zwischen den Präsidenten der USA, Chinas und Russlands im chinesischen Shenzhen ein bestimmendes Thema. Dabei sei auch ein bilaterales Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Gegenüber Wladimir Putin für den Donnerstag geplant, berichten Medien. Allzu grosse Hoffnungen seien aber verfrüht, ähnliche Treffen in der Vergangenheit hätten nur wenige Fortschritte in den festgefahrenen Konflikten gebracht, so ein Händler.

Der Leitindex SMI sank zum Handelsschluss um 0,60 Prozent auf 14'886,12 Punkte. Er entfernte sich damit wieder deutlich von seinem Allzeithoch bei 15'272 Punkten, welches er erst am Montag aufgestellt hatte. Von den 20 SMI-Werten schlossen neun im grünen und elf im roten Bereich.

Der Mid-Cap-Index SMIM fiel derweil nur leicht um 0,29 Prozent auf 3216,48 Punkte während der breite SPI um 0,53 Prozent auf 20'936,66 Punkte nachgab.

Schwergewichte schwach

Eine Belastung für den SMI waren vor allem die defensiven Schwergewichte. So büssten Roche (-0,7%) und Novartis (-1,4%) klar an Boden ein. Durch die Schwäche im Pharmasektor landeten Sandoz (-1,8%) gar am SMI-Ende.

Auch Nestlé (-0,8%) gaben nach. Anleger verwiesen hier auf eine Konsolidierung nach dem starken Lauf der jüngsten Zeit aber auch auf einen grösseren Aktienverkauf durch das Management.

Schwach zeigten sich ebenfalls Finanzwerte wie die Banken UBS (-1,3%) und Julius Bär (-2,0%). Die Versicherer Swiss Re, Swiss Life, Helvetia Baloise und Zurich schlossen zwischen 1,1 und 1,5 Prozent tiefer.

An der Spitze der Blue Chips fanden sich derweil Logitech (+2,9%) wieder. Anleger berichteten von einem Schub durch den sich abzeichnenden Verkaufserfolg des Videogames "GTA VI".

Gegen den Trend zeigten sich auch Richemont (+1,5%) stärker. Hier hat Citigroup ihr Kursziel weiter nach oben geschraubt.

Sonova (+1,0%) wurden durch eine Hochstufung auf 'Overweight' von 'Underweight' durch Barclays angetrieben. Eine Kurszielerhöhung durch die gleiche Bank gab auch Straumann (+0,8%) Schub.

Techwerte nur leicht erholt

Die erhoffte Erholung bei den Technologiewerten nach den starken Nvidia-Zahlen fiel eher bescheiden aus. So gingen ABB gar mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Im weiteren Feld erholten sich Chipwerte wie VAT, Comet und Inficon zwischen 0,3 und 2,2 Prozent. Zwischenzeitlich hatten die Werte noch viel deutlicher im Plus gestanden. An den US-Märkte notierten die meisten KI-Werte bis Handelsschluss in der Schweiz nach einer klar positiven Eröffnung im negativen Bereich.

Der nächste Test für die Branche wird nun der Börsengang von Anthropic am (morgigen) Donnerstag sein. Im Markt war auch die Rede davon, dass einige Investoren Geld aus anderen KI-Werten abziehen, um sich an dem vermutlich grössten Börsengang der Geschichte zu beteiligen.

Im breiten Markt zeigten sich auch Adecco (+4,1%) weiter stark, sie knüpften damit an ihren jüngsten Aufwärtstrend an. Dabei halfen laut Händlern auch gute Zahlen des Konkurrenten Hays.

Am Investorentag gewannen die Papiere von Dormakaba 1,2 Prozent dazu. Das Unternehmen hat sich neue Mittelfristziele gegeben, was an den Märkten gut ankam.

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