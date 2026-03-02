Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’834 -1.3%  SPI 19’028 -1.2%  Dow 48’935 -0.1%  DAX 24’672 -2.4%  Euro 0.9114 0.8%  EStoxx50 5’992 -2.4%  Gold 5’304 0.5%  Bitcoin 54’077 7.0%  Dollar 0.7789 1.5%  Öl 77.1 6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Analysten sehen für Novo Nordisk-Aktie Luft nach oben
David Einhorn baut um: Die Top-10-Positionen von Greenlight Capital in Q4 2025
Amazon-Aktie: Experten empfehlen Amazon im Februar mehrheitlich zum Kauf
Orior-Aktie: Vollständige Übernahme der italienischen Pasta-Manufaktur Gaetarelli
Suche...
Plus500 Depot

SLI 3025288 / CH0030252883

2’188.77 Pkt
-26.23 Pkt
-1.18 %
17:31:15
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

02.03.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: Schweizer Börse durch Iran-Krieg belastet

Zürich (awp) - Der Angriff der USA und Israels auf den Iran hat die Aktienmärkte weltweit auf Talfahrt geschickt. Getrieben wurden die Unsicherheiten dabei vor allem vom Ölpreis, der deutlich anzog. Das iranische Regime hat die für den Öl- und Gastransport wichtige Strasse von Hormus geschlossen. Dadurch fällt ein beträchtlicher Teil der globalen Produktion aus. Bei einem längerfristigen Anhalten der Blockade könnten die Energiepreise deutlich steigen und damit insbesondere die Inflation in Europa wieder angetrieben werden, hiess es von Händlern.

Insgesamt hatte sich die Nervosität im Markt deutlich erhöht. So stieg der Volatilitätsindex VSMI um 16 Prozent an. Panik kam aber keine auf. Bis zu den Höchstständen in Folge des "Liberation Days" im April 2025 bei der Einführung der Zölle ist der VSMI noch mehr als die Hälfte entfernt. Anleger zog es in einem unsicher werdenden Umfeld verstärkt in defensive Titel und die altbekannten "sicheren Häfen". So verteuerte sich das Gold klar. Auch der Franken zog zu Tagesbeginn spürbar an und erreichte zum Euro sogar Rekordstände, klammert man die Verwerfungen rund um die Aufhebung der Euro-Franken-Untergrenze 2015 aus. Ab dem Mittag schwächte sich der Franken aber wieder ab. Dazu beigetragen haben mögen auch die Aussagen der Schweizerischen Nationalbank, wonach die Bereitschaft, am Devisenmarkt zu intervenieren "erhöht" ist. Auch ihre Bereitschaft zu Interventionen bekräftigte sie.

Nachdem der SMI kurz nach der Eröffnung um bis zu 2,2 Prozent eingebrochen war, konnte er die Verluste im Handelsverlauf noch etwas eindämmen. Der SMI ging schliesslich mit Abgaben von 1,29 Prozent auf 13'834,10 Punkte aus dem Handel. Der 30 Titel umfassende SLI fiel um 1,18 Prozent auf 2188,77 und der breite SPI um 1,18 Prozent auf 19'027,83 Zähler.

Im Vergleich zu den anderen grossen europäischen Indizes wie DAX (-2,4%), CAC (-2,2%) oder FTSE (-1,3%), hielten sich die Verluste im Rahmen. Im Euroraum belasteten vor allem die Sorgen um eine wieder aufflammende Inflation in Folge der höheren Energiepreise. "In Anbetracht der stark steigenden Energiepreise hätten die Kursverluste rund um den Globus durchaus höher ausfallen können", heisst es in einem Kommentar.

Deutlich besser schlugen sich die US-Märkte, die nur zu Beginn deutlicher nachgaben. Bis Handelsschluss in Europa lagen sie nur noch leicht im Minus. Laut Händlern dürfte die US-Wirtschaft wegen der grossen eigenen Ölproduktion weniger stark von einem Preisschock betroffen sein und sich widerstandsfähiger erweisen.

Besonders unter Druck standen in der Schweiz die Papiere von Luxuskonzernen, die unter den Unsicherheiten und Krisen traditionell stärker leiden. So fuhren Richemont (-5,7%) unter den Blue Chips die grössten Verluste ein. Swatch (-6,5%) gaben im Sog ebenso deutlich nach. Auch der Reisedetailhändler Avolta (-6,5%) litt unter dem Kriegsausbruch.

Die Aussichten auf eine trübere Konjunktur lasteten auf Firmen aus der Baubranche. So verzeichneten Holcim, Geberit und Sika Abgaben zwischen 1,3 und 2,6 Prozent. Besser konnten sich Amrize (+0,04%) halten, die durch den Fokus auf dem US-Markt weniger betroffen sein dürften.

Die defensiven Schwergewichte Nestlé (-0,9%) und Roche (-1,1%) schlossen in etwa im Marktdurchschnitt. Novartis (-0,4%) konnten sich leicht besser halten.

Zu den wenigen Gewinnern zählten die Papiere des Logistikers Kühne+Nagel (+1,5%). Durch die gestiegenen Unsicherheiten könnten die Preise für den Transport steigen und die Dienstleistungen des Konzerns stärker gefragt sein, hiess es im Markt. Zudem wird das Unternehmen auch morgen seine Jahreszahlen vorlegen.

In den hinteren Reihen zogen Leonteq fast 23 Prozent an. Raiffeisen Schweiz verkauft einen Leonteq-Anteil von 22,7 Prozent an H21 Macro Limited und vier private Investoren. Am Markt erhofft man sich unter anderem neue Impulse vom neuen Ankeraktionär.

Aryzta (+4,2%) waren nach Jahreszahlen gefragt. Vor allem die Prognose und die Ernennung von Urs Jordi zum festen CEO überzeugten. Die Papiere von Ypsomed (+3,0%) wurden zudem durch ein neu angekündigtes Aktienrückkaufprogramm getrieben.

cg/ra

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:19 Ölpreise im Strudel politischer Spannungen
14:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Im Bann der Geopolitik
12:28 Marktüberblick: Ölpreise springen nach Iran-Eskalation
09:59 SMI vor holprigem Wochenauftakt
26.02.26 KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’379.04 19.20 B5HSYU
Short 14’656.81 13.88 SHSBXU
Short 15’205.94 8.98 SPEBFU
SMI-Kurs: 13’834.10 02.03.2026 17:31:15
Long 13’219.17 19.88 SUOBDU
Long 12’908.26 13.74 SJZB1U
Long 12’353.80 8.95 S6EBMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

So hat Jeremy Grantham im 4. Quartal 2025 investiert
Einblicke ins Portfolio
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’188.77 -1.18%

finanzen.net News

Datum Titel
18:20 Trump wirft Iranern Rückzieher bei Verhandlungen vor
18:18 Trump greift erneut früheres Iran-Atomabkommen scharf an
18:18 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können
18:13 Aktien Wien Schluss: ATX mit klaren Verlusten
18:11 ROUNDUP/Gespräche mit acht Ländern: Macron will Atomschirm ausdehnen
18:11 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Deutliche Verluste wegen Iran-Krieg
18:06 Deutsche Anleihen: Deutliche Verluste - Iran-Krieg weckt Inflationssorgen
18:02 ROUNDUP/Bürgergeld vor Beschluss: 'Kapitel abgeschlossen'
17:56 Katar schießt iranische Kampfflugzeuge ab
17:56 Ölpreise steigen wegen Iran-Krieg deutlich