Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag tiefrot abgeschlossen und damit die Talfahrt der letzten Tage fortgesetzt. Zinssorgen und vor allem der Ausverkauf im Tech-Sektor haben die Börsen weltweit ins Taumeln gebracht. Da half auch das am Donnerstag mit Rekordvolumen über die Bühne gegangene Börsendebüt von Anthropic nicht. Bereits am zweiten Handelstag schlitterten die Titel des Entwicklers des KI-Modells "Claude" in Richtung des IPO-Ausgabepreises ab.

"Der Enthusiasmus über den Anthropic-Börsengang war offenbar nicht stark genug, um die grossen Wolken am KI-Himmel zu vertreiben", hielt ein Marktexperte fest. Schliesslich würden für den weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur enorme Mittel benötigt und das ausgerechnet in einer Phase steigender Finanzierungskosten, wie eine andere Expertin anfügte. Auch vor zunehmendem politischen Druck auf die KI-Branche fürchten sich die Anleger, etwa zum Bau von Rechenzentren oder mit Blick auf die mutmassliche Spionage-Affäre um den Nvidia-Chef Jensen Huang.

Zugleich wird vor dem Hintergrund der hartnäckig auf hohem Niveau liegenden Inflation im Handel am Dezember-Meeting der US-Notenbank mit einer Zinserhöhung von mindestens 25 Basispunkten gerechnet. Einige Ökonomen gehen gar von einem Zinsschritt von 50 Punkten aus. Das sei mit ein Grund, weshalb sich die Anleger vor dem Wochenende von Aktien getrennt und Gewinne ins Trockene gebracht hätten, hiess es.

SMI fällt unter 14'600-Marke

Der SMI ist weiter abgerutscht und unter die Schwelle von 14'600 Punkten gefallen, wo er zuletzt vor knapp einem Monat lag. Am Freitag verlor der Index 1,02 Prozent auf 14'572,14 Punkte und schloss den Handel nur um wenige Zähler über dem Tagestief ab. Auf Wochensicht verblieb ein Minus von 3,5 Prozent. Zur Erinnerung: Am Montag hatte der SMI bei 15'272 Punkten noch ein Allzeithoch gesetzt.

Der Mid-Cap-Index SMIM sank um 1,26 Prozent auf 3156,90 und der breite SPI um 1,13 Prozent auf 20'494,43 Punkte. Noch deutlicher waren die Kurseinbussen am Dax in Frankfurt (-2,5%) oder im Cac 40 in Paris (-1,7%), während die Wall Street erneut tiefer tendierte. Zugleich stieg das "Angstbarometer" VSMI der Schweizer Börse zweistellig.

Die grössten Abgaben waren auch in der Schweiz bei technahen Titeln wie ABB (-4,2%) oder VAT (-5,7%) auszumachen. Auf Wochensicht verbuchten die Werte Kursverluste von rund 7 Prozent. Im breiter gefassten Markt büssten am Berichtstag weitere Tech-Aktien wie AMS Osram (-8,9%), Comet (-7,9%) oder Inficon (-6,5%) deutlich ein.

Unter Druck standen bei den Blue Chips auch Finanztitel wie UBS (-3,8%), Julius Bär (-3,9%) oder Partners Group (-3,6%) sowie weitere Zykliker wie Richemont (-4,6%), Logitech (-3,5%), Lonza oder Sika (beide -2,4%). Die Aussicht auf strengere Kapitalregeln hatten den UBS-Papieren während der gesamten Woche zugesetzt. Kommende Woche wird in Bundesbern die WAK Nationalrat über die Vorlage beraten.

Defensive stützten

Unterstützung erhielt der SMI von den Schwergewichten Nestlé (+1,3%) und Novartis (+0,4%), während Roche PS (-0,6%) nicht mithalten konnten. Im Plus standen auch noch die Titel des Rückversicherers Swiss Re (+1,4%) und im SMIM Defensive wie Swisscom oder Lindt&Sprüngli PS (je +1,4%). Beim Warenprüfer SGS (-0,7%) hielten sich die Abgaben nach einer Kurszielerhöhung durch Kepler Cheuvreux in Grenzen.

In den hinteren Reihen konnten sich Bioversys (-1,8%) nicht bis Handelsende im Plus halten. Zu Handelsbeginn hatten die Titel noch von Daten aus einer Phase-II-Studie profitiert. Eine Wirkstoffkombination war wirksam bei der Behandlung von Tuberkulose.

Die Anteilscheine von SMG (-7,8%) wurden nach einer Kurszielsenkung durch JPMorgan auf den Markt geworfen. Händler hoben hervor, dass die Bank massgeblich an dem IPO beteiligt gewesen sei und eine Kurszielsenkung damit nochmals anderes Gewicht erhalte.

mk/tp