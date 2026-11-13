Aktien Schweiz Schluss: Leichte Verluste zum Ausklang einer erneut starken Woche

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einem wenig inspirierten Handelsverlauf eine Verschnaufpause eingelegt und leicht nachgegeben. Nach zuvor vier Tagen in Serie mit steigenden Kursen resultierte dennoch eine weiteres solides Wochenplus. Mit Ausnahme der wegen der Zwischenwahlen in den USA turbulenten ersten November-Woche ging es seit Anfang Oktober stetig nach oben. Mittlerweile hat sich der SMI nach dem neuen Allzeithoch bei 15'200 vom Vortag klar über der Marke von 15'000 etabliert, gestützt wie oft zuletzt von Nestlé. Neue Inflationsdaten aus den USA brachten am Nachmittag keine frischen Impulse, auch wenn sie etwas weniger ungünstig ausfielen als prognostiziert.

Auch vor dem Wochenende sorgte der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang für Gesprächsstoff. "Ein Konzern von dieser Grösse sollte auch ohne eine bestimmte Person funktionieren - egal wie brillant diese Person ist", meinte ein Händler. In China führte zudem eine angekündigte Verschärfung von US-Technologieexport- und Importbeschränkungen zu einer gewissen Verunsicherung. Mit Blick auf die Tech-Branche verschiebt sich nun der Fokus in der kommenden Woche auf die Zahlen von Nvidia sowie auf den bevorstehenden Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic.

Ölpreise stabil unter 100 Dollar

Die Ölpreise zogen zwar vorübergehend etwas an. Bei Börsenschluss in Europa lag der Preis für das Fass der Sorte Brent bei knapp über 96 Dollar aber im Vergleich zum Vorabend kaum verändert und weiter klar unter 100 Dollar. Derweil brachten am Berichttag Händler auch die wieder steigenden Anleiherenditen ins Gespräch. Dadurch seien die zuletzt in den Hintergrund getretenen Inflations- und Zinssorgen wieder stärker ins Bewusstsein gerückt.

Der SMI gab schliesslich 0,29 Prozent auf 15'106,12 Punkte nach. Im Wochenvergleich ergab sich damit ein Plus von 2,1 Prozent und im Vergleich zu Ende September gar ein solches von über 9 Prozent. Von den 20 SMI-Titeln schlossen 14 tiefer, 5 höher und Lonza unverändert

Der breite SPI büsste 0,25 Prozent auf 21'257,73 Punkte ein, wogegen der Mid-Cap-Index SMIM mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 3272,10 Punkten aus dem Handel ging.

Bei den Blue Chips verzeichneten Richemont (-3,8%) im Anschluss an die Halbjahreszahlen die grössten Einbussen. Der Luxusgüterkonzern hat zwar mit dem Ergebnis eigentlich zumeist überzeugt. Einige Analysten sahen jedoch das schwächer als erwartet ausgefallene Wachstum in der profitablen Schmucksparte als Belastungsfaktor. Die Inhabertitel des Branchennachbarn Swatch gewannen hingegen 2,4 Prozent. Die Swatch Group ist im Uhrengeschäft verankert, wo Richemont positiv überraschte.

Etwas deutlicher gaben zudem Sandoz (-2,7%) nach oder mit Galderma (-1,5%) ein weiterer Wert aus dem Gesundheitsbereich. Letztere konnten damit trotz einer weiteren Erfolgsmeldung nicht an die Kursrekorde vom Vortag anknüpfen. Dass der neuartige Filler Restylane Shaype in Mexiko sowohl zur Kinnvergrösserung als auch zur Definition der Kieferlinie zugelassen wurde, kam in Börsenkreisen allerdings gut an.

Am meisten zugelegt haben Alcon (+1,8%) und dahinter Nestlé (+1,3%). Das Schwergewicht verhinderte damit einen deutlicheren Rückgang des Gesamtmarkts.

Im breiten Markt fielen AMS Osram (-9,1%) markant zurück. Der österreichische Lampen- und Sensorenhersteller hatte im dritten Quartal bei der Profitabilität die Erwartungen verfehlt und auch der Ausblick auf das Schlussquartal fiel schlechter aus als erhofft.

Für Aryzta (+2,6%) ging es hingegen nach oben. Der Backwarenkonzern könnte angesichts seiner tiefen Börsenbewertung zum Übernahmeziel werden, sagte CEO Urs Jordi in einem Interview.

Auffallend war zudem das Plus von knapp 50 Prozent des "Penny-Stocks" Addex auf nun etwas mehr als 3 Rappen.

cf/ra