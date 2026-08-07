Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ABB-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Apple-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
Suche...
Plus500 Depot

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’228.94
Pkt
36.13
Pkt
1.13 %
07.08.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

07.08.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: Leichte Gewinne im SMI vor Wochenende - Amrize schwach

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit Gewinnen beendet. Allerdings hat der Leitindex SMI seine phasenweise sehr deutlichen Avancen nicht halten können und nur leicht fester geschlossen. Im Fokus waren am Nachmittag vor allem die US-Arbeitsmarktdaten, die deutlich unter den Schätzungen ausfielen.

Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Juli unerwartet gesunken. Ausserhalb der Landwirtschaft fiel sie um 23'000, Ökonomen hatten hingegen im Schnitt mit 80'000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 103'000 Stellen nach unten revidiert. "Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli war in nahezu allen Belangen enttäuschend", meinte denn auch ein Ökonom in einem Kommentar. Von einer "kalten Dusche" sprach ein anderer.

Die US-Daten hatten klare Auswirkungen auf die Zinserwartungen in den USA. Während vor Veröffentlichung noch klar mehr als die Hälfte der Marktteilnehmer mit einer Zinserhöhung im September rechneten, sind es mittlerweile gemäss CME-FedWatch nur noch gut 40 Prozent. Mit anderen Worten: Fast 60 Prozent gehen mittlerweile von unveränderten Zinsen aus. Entsprechend verlor der US-Dollar an Wert.

SMI profitiert nicht von gedämpften Zinserwartungen

Auf den Schweizer Aktienmarkt wirkten sich die geänderten Zinserwartungen nicht positiv aus. Dies dürfte laut Händlern vor allem damit zu tun gehabt haben, dass zins- und konjunktursensitive Werte im hiesigen Leitindex im Vergleich zu den defensiven Werten untervertreten sind. Die US-Märkte jedenfalls eröffneten klar im Plus.

Der Leitindex SMI schloss +0,18 Prozent höher bei 14'544,91 Punkten und damit weit unter dem Tageshoch bei knapp 14'625 Zählern. Auf Wochensicht erzielte der Index ein Plus von 1,4 Prozent, wobei er das Jahres- und Allzeithoch der Vorwoche bei 14'656 Punkten am Mittwoch nur knapp verpasste.

Der Midcap-Index SMIM gewann derweil, angetrieben von seinen Schwergewichten Sandoz und Galderma, mit +1,13 Prozent auf 3228,94 Punkte deutlich stärker dazu. Der breite Index SPI wiederum legte um 0,33 Prozent auf 20'509,58 Stellen zu.

Für einen guten Teil der Gewinne im SMI waren die PS von Roche (+0,7%) und Novartis (+0,6%) verantwortlich. Morgan Stanley hat das Rating bei Roche auf "Overweight" erhöht und das Kursziel um mehr als ein Drittel auf 410 Franken nach oben geschraubt. Der Pharmakonzern biete eine starke Mischung aus sichtbarem Wachstum und Pipeline-Möglichkeiten, hiess es unter anderem in der Studie.

Mit Alcon (+1,6%) war ein weiterer Titel aus dem Gesundheitssektor Tagesgewinner im SMI. Noch besser performten aus dem SMIM Sandoz (+5,2%) und Galderma (+1,7%), die bekanntlich beide im September in den SMI aufsteigen werden. Sandoz hat am Mittwoch Zahlen für das Halbjahr präsentiert - danach haben die Titel bis Ende Woche rund 14 Prozent zugelegt.

Bei den grössten SMI-Gewinnern waren auch Sika (+1,4% auf 194 Fr.) zu finden. Der Titel ist damit auf gutem Weg, nach dem Plus von 17 Prozent in der Vorwoche und weiteren Avancen diese Woche erstmals seit mehr als einem Jahr die Marke von 200 Franken wieder zu erreichen. Derweil haben auch Partners Group (+1,4%) ihre jüngste Aufwärtsbewegung fortgesetzt, sind aber weiterhin klares Schlusslicht im SMI im bisherigen Jahresverlauf.

Grosses Minus bei Amrize

Klarer Ausreisser nach unten waren derweil die Aktien von Amrize mit -8,8 Prozent. Der auf Baustoffe in Nordamerika spezialisierte Konzern hatte am Vorabend ein durchwachsenes Zahlenset zum zweiten Quartal vorgelegt. Einer dynamischen Umsatzentwicklung standen gestiegene Kosten und Margendruck gegenüber. Am Markt zeigte man sich jedenfalls enttäuscht. Der Aktienkurs komme einfach nicht auf einen grünen Zweig, meinte ein Marktbeobachter.

Im Kielwasser von Amrize verloren auch die Aktien der ehemaligen Mutter Holcim (-2,4%) deutlich, während Swisscom (-2,2%) die Gewinne vom Vortag nach Zahlen wieder abgaben.

Zu den meist beachteten Werten zählten am Freitag sonst noch die Aktien des Laborausrüsters Tecan (+1,7%) und des Finanzdienstleisters Swissquote (+0,3%). Beide werden in der kommenden Woche Zahlen vorlegen. Ausserdem legte die Immobilien-Gesellschaft Mobimo (+1,0%) Zahlen vor.

uh/cf

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Logo WHS Arbeitsmarkt-Schock: Fed muss reagieren? Palantir, SpaceX & DAX im Check
07.08.26 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Aufwind
07.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Starke Aufwärtsreaktion
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
04.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’172.10 19.89 SKUBAU
Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Walmart Aktie News: Walmart gibt am Freitagabend nach
Deutsche Bank AG gibt Rheinmetall-Aktie Buy
Roche-Aktie stark: Tochter Chugai schliesst Forschungsallianz mit UCSF
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Allianz-Aktie dennoch tiefer: Starkes zweites Quartal mit kräftigem Gewinnzuwachs
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Apple Aktie News: Apple am Freitagabend kaum bewegt
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 32/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 14’552.30 0.23%
SPI 20’509.58 0.31%
SMIM 3’229.66 1.15%
SLI 2’337.47 0.37%