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29.09.2026 18:15:37

Aktien Schweiz Schluss: Kleines Minus - Nahost-Krieg und KI im Fokus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag zum Schluss etwas abgegeben. Anfangs sorgten noch Hoffnungen auf Fortschritte bei einer Lösung im Iran-Krieg für Unterstützung. Die Gewinne bröckelten mangels konkreter Verhandlungsfortschritte am Nachmittag aber immer weiter ab. Auch vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hielten sich viele Anleger bereits in Deckung, hiess es am Markt.

Der Preis für ein Fass der Rohölsorte Brent fiel auf 104,48 Dollar (-0,8%), dämmte den zuvor stärkeren Rückgang im Laufe des Tages damit aber wieder etwas ein. Am Vormittag hatte es seitens des iranischen Aussenministeriums geheissen, dass die Verhandlungen mit den USA über die Strasse von Hormus weitergingen. In dem festgefahrenen Konflikt versuche aktuell der Golfstaat Katar, eine Lösung zu finden.

Aus steigenden Energiepreisen, hohen Anleiherenditen und ambitionierten Aktienbewertungen habe sich in den vergangenen Wochen eine explosive Mischung zusammengebraut, so Marktbeobachter. Zusammengehalten werde dieses fragile Marktgefüge weiterhin von der Hoffnung auf ein anhaltendes Wachstum im KI-Sektor. Ein echter Glaubensbruch bei der KI-Story könnte aber zum Auslöser einer grösseren Korrektur werden.

Julius Bär Top, Lindt&SPRÜNGLI FLOP

Belastet von den Schwergewichten verlor der SMI 0,22 Prozent auf 13'912,19 Punkte und schloss damit praktisch auf Tagestief, während sich etwa der deutsche Dax noch ganz knapp im grünen Bereich hielt. Von den 20 SMI-Einzeltiteln gingen je zehn im Plus und im Minus aus dem Handel. Der Mid-Cap-Index SMIM verlor 0,33 Prozent auf 3096,51 Punkte und der breite SPI 0,19 Prozent auf 19'721,64 Punkte.

Die grössten SMI-Gewinner waren Richemont (+2,5%), Galderma (+2,4%) und Alcon (+1,5%), während am anderen Tabellenende Roche (-1,7%) ihre Talfahrt nach dem gestrigen "Pharma Day" fortsetzten. Auch Swiss Re (-1,6%) gaben deutlich ab. Die Titel des zweiten Schwergewichts Novartis (-0,4%) gaben leicht nach.

Am breiteren Markt sorgten derweil Lindt&Sprüngli (-8,7%) und Julius Bär (+7,1%) mit kräftigen Ausschlägen in entgegengesetzte Richtungen für Gesprächsstoff. Bär markierten ein neues Rekordhoch, nachdem die Bank von regulatorischer Seite einen Schlussstrich unter die Signa-Affäre ziehen konnte. Dagegen hat der Schokoladenhersteller Lindt seine Prognose für das Umsatzwachstum im laufenden Jahr deutlich gesenkt. Das dritte SMI-Schwergewicht Nestlé (-1,0%) sowie Barry Callebaut (-1,5%) gerieten in Sippenhaft.

Technologiewerte gesucht

Gefragt waren indes Technologiewerte. AMS-Osram (+8,8%), Comet (+4,8%), VAT (+3,9%) und Inficon (+3,3%) profitierten von einer breiten Gegenbewegung im europäischen Halbleitersektor.

Auf der anderen Seite gerieten Accelleron (-4,1%) unter die Räder, nachdem Barclays die Abdeckung der Titel mit "Underweight" aufgenommen hatte. Ebenfalls deutlich unter Druck standen Straumann (-4,4%). Hier belasteten vorsichtige Analystenkommentare mit Blick auf das zu Ende gehende dritte Quartal.

ys/to

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Long 13’062.30 13.94 SPSB7U
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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