Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’841 -0.9%  SPI 17’921 -0.2%  Dow 46’856 -1.2%  DAX 23’590 -0.2%  Euro 0.9041 0.2%  EStoxx50 5’749 -0.8%  Gold 5’113 -0.9%  Bitcoin 55’243 0.6%  Dollar 0.7843 0.4%  Öl 99.5 6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Chip-Wettrennen: So sieht ein UBS-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD
Rüstungsaktien im Anlegerfokus: So schlagen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
Allianz-Aktie im Minus: Konzern stellt Vorstand neu auf
BMW-Aktie in Grün: Gewinn sackt ab - Ausblick bleibt zurückhaltend
Siemens Energy-Aktie schwächer: Milliardenschwerer Aktienrückkauf und Analystenstimmen im Blick
Suche...

SPI 998750 / CH0009987501

17’920.70 Pkt
-37.96 Pkt
-0.21 %
17:40:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

12.03.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: Hoher Ölpreis sorgt für weitere Abgaben im SMI

Zürich (awp) - Die internationalen Finanzmärkte stehen weiterhin im Banne des Iran-Krieges. Seit die zwischenzeitlichen Hoffnungen auf ein schnelles Ende einen Dämpfer bekommen haben, geht es an den Aktienmärkten wieder mehrheitlich nach unten. So auch heute: Der Schweizer Leitindex SMI verlor zum dritten Mal in dieser Woche deutlich. Und auch andere Märkte wie der deutsche Dax oder der französische CAC 40 büssten an Terrain ein, und auch die Wall Street stand zumindest zum Europa-Schluss tief im roten Bereich.

Anleger müssten die Risiken des geopolitischen Konflikts im Nahen Osten Tag für Tag neu einschätzen, kommentierte ein Marktanalyst das Geschehen. Entsprechend sei auch die Volatilität zum Teil extrem: je nach Ereignis könnten die Märkte in die eine oder andere Richtung drehen und stark ausschlagen. "Diese permanente Unsicherheit zerrt am Nervenkostüm der Investoren", meinte ein Händler.

Am Donnerstag ist die Lage wieder eskaliert: Der Iran griff die Ölinfrastruktur in Bahrain sowie Tanker vor der irakischen Küste an. Das katapultierte die Ölpreise schon am Morgen in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar und zwischenzeitlich auch darüber. Am späten Nachmittag bewegte sich der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent ziemlich genau bei 99 US-Dollar, was einem Anstieg von rund 8 Prozent gegenüber dem Vortag entsprach.

Auch Aussagen des neuen iranischen Religionsführers und Staatsoberhauptes Modschtaba Chamenei liessen nichts Gutes erwarten für die nähere Zukunft. Dieser hatte in seiner ersten Stellungnahme Rache für die Opfer im Krieg gegen die USA und Israel gefordert. Der US-Dollar ist seit Beginn des Krieges wieder gefragter und legte auch am Donnerstag gegenüber Euro und Franken etwas zu.

SMI weiter klar unter 13'000

Der SMI fiel zum Schluss 0,90 Prozent auf 12'842,16 Punkte zurück, dies bei einem Tagestief von 12'797 bzw. einem Tageshoch von 12'910 Zählern. Rund ein halbes Prozent war allerdings auf den Dividendenabgang bei den Roche-Titeln zurückzuführen. Von seinen 20 SMI-Titeln gaben 13 nach und sieben legten zu.

Der breite Markt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) büsste um 0,21 Prozent auf 17'920,70 Punkte ein. Der SMIM-Index für die mittelgrossen Werte gewann gar 0,37 Prozent hinzu auf 2955,54 Punkte, was auf deutliche Gewinne einiger seiner grösseren Titel zurückzuführen war.

Starke Ausschläge nach Zahlen

Neben dem Krieg lief am Donnerstag auch die Berichtssaison weiter auf Hochtouren. Hierzulande veröffentlichten mit Swiss Life (-2,3%) und Geberit (-0,3%) zwei Titel aus dem SMI ihre Geschäftszahlen 2025 und machten Aussagen zum laufenden Jahr.

Marktakteure hatten an den Zahlen der beiden Unternehmen grundsätzlich nichts auszusetzen. So etwa steigerte der Versicherer Swiss Life das Betriebsergebnis weiter. Auch Geberit erfüllte die Erwartungen des Marktes. In beiden Fällen wurde unter anderem auf die noch immer relativ hohe Bewertung der Titel als Grund für Gewinnmitnahmen verwiesen. Bei Swiss Life habe man zudem eine etwas höhere Dividende erwartet, hiess es.

Zudem fielen Roche (GS -3,6% oder -11,80 Fr.) mit einem überdurchschnittlichen Kursrückgang auf. Sie wurden allerdings ohne die Dividende von 9,80 Franken gehandelt und waren somit vor allem optisch sehr schwach. Zu den grössten Verlierern abgesehen von den genannten gehörten noch die konjunktursensitiven Holcim (-3,7%) oder die Titel der Grossbank UBS (-2,1%). Deutliche Gewinne gab es auf der anderen Seite für Logitech (+2,5%), Givaudan (+1,4%) und Zurich Insurance (+0,9%).

Kursraketen in den hinteren Reihen

Zu einigen sehr auffälligen Kursreaktionen kam es derweil bei einigen Titeln aus dem breiten Markt nach der Zahlenbekanntgabe. So gewannen etwa bei den SMIM-Titeln Accelleron (+11,8%) massiv hinzu. Der Zahlenkranz des Turbolader-Herstellers lag laut Analysten "auf allen Ebenen" über den Erwartungen.

Auch die beiden Pharmazulieferer Bachem (+7,7%) und Polypeptide (+8,8%) sowie der Lagerlogistik-Spezialist Kardex (+8,4%) konnten mit ihrem Geschäftsergebnis die Märkte überzeugen. Deutlich abwärts ging es dafür bei den Biotechs Santhera (-7,2%) nach Zahlen sowie bei Curatis (-10,4%) und Kuros (-8,8%) nach zuletzt deutlichen Anstiegen. Bioversys (+22%) wiederum gewannen horrend auf die Meldung über den Beginn einer Studie mit dem Mittel AlpE.

uh/jb

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ Safran SA

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:50 Erdgas im Spannungsfeld: Geopolitische Krisen und Chancen für Anleger
14:49 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Schneider Electric SE
09:53 UBS Logo UBS KeyInvest: US-Aktienmarkt – Die Richtung stimmt/thyssenkrupp – Stahlharte Entscheidungen
09:29 SG-Marktüberblick: 12.03.2026
08:45 SMI-Korrektur noch nicht beendet
11.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’332.46 19.78 B8RSFU
Short 13’618.22 13.93 ST6BQU
Short 14’113.43 9.00 S7DB8U
SMI-Kurs: 12’841.32 12.03.2026 17:30:00
Long 12’275.23 19.94 S6EBMU
Long 11’976.41 13.79 SKIBKU
Long 11’465.58 8.94 SU9BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Q4 2025: Diese Aktien kaufte und verkaufte Stanley Druckenmiller
Eskalation im Nahen Osten: SMI und DAX schliessen tiefrot -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Rheinmetall-Aktie steigt: Kauf der Lürssen-Marinetochter abgeschlossen - auch TKMS, HENSOLDT und RENK im Blick
Barclays Capital gibt Rheinmetall-Aktie Overweight
Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Donnerstagvormittag
Beiersdorf-Aktie fällt zweistellig: Konzern plant Aktienrückkauf - Kaum Wachstum 2026
Iran-Krieg sorgt für hohe Nervosität am Aktienmarkt - Gold gesucht
Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’841.32 -0.90%
SPI 17’920.70 -0.21%
SMIM 2’955.54 0.37%
SLI 2’038.12 -0.78%