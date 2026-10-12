Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’864 0.6%  SPI 19’652 0.6%  Dow 51’864 0.4%  DAX 25’278 0.8%  Euro 0.9314 0.2%  EStoxx50 6’201 0.5%  Gold 4’165 -0.7%  Bitcoin 68’798 -0.9%  Dollar 0.8345 0.5%  Öl 106.7 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktie im Blick: Flughafen Zürich steigert Passagierzahl im September
Volkswagen-Aktie dennoch höher: AUDI-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
Nordex-Aktie legt zu: Auftragseingang im dritten Quartal fast 30 Prozent höher
Suche...
ETF Sparplan

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’072.47
Pkt
6.53
Pkt
0.21 %
17:30:57
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

12.10.2026 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: Freundlicher Wochenstart

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Start in die neue Woche an seine Gewinne vom vergangenen Freitag angeknüpft. Stützend wirkten die fortgesetzte Stabilisierung an den Anleihemärkten und die jüngste Entspannung im Handelsstreit zwischen der Europäischen Union und China, hiess es im Handel. Die jüngst wieder gestiegenen Ölpreise bremsten aber die Euphorie der Börsianer. Entsprechend richten sich die Blicke auf die US-Inflationszahlen zur Wochenmitte.

Im Vorfeld der nächsten Berichtssaison blieb die Nachrichtenlage am Montag aber dünn. Auch aus dem US-Handel kamen in der zweiten Sitzungshälfte wenig Impulse, blieben doch viele Händler aufgrund des "Columbus Day" den Märkten fern. Bereits am Dienstag startet aber die Berichtsaison in den USA mit den Zahlen erster Grossbanken. Diese dürften wohl entsprechend Akzente setzen, denken Marktbeobachter.

Ölpreise und SMI steigen

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen und haben damit an die Kursgewinne der vergangenen Woche angeknüpft. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch leicht gefallen waren, drehten sie im Tagesverlauf. Zuletzt wurde für ein Barrel der Referenzsorte Brent 106,85 US-Dollar bezahlt.

Der SMI legte am Montag um 0,66 Prozent auf 13'877,84 Punkte zu. Der Mid-Cap-Index SMIM kletterte um 0,21 Prozent auf 3072,47 und der breite SPI um 0,56 Prozent auf 19'652,30 Zähler.

Deutliche Gewinne verzeichneten Galderma mit plus 1,9 Prozent. Die Titel setzten damit den guten Lauf der Vorwoche fort. Getragen wurde das Sentiment weiterhin von ermutigenden Dreijahres-Daten zum Medikament Nemluvio gegen Neurodermitis.

Nach oben ging es auch mit verschiedenen Medtech-Aktien wie Straumann (+2,0%), Sonova (+1,2%) oder Alcon (+0,6%). Gesucht waren auch die Bauwerte Amrize (+1,3%), Holcim (+1,2%) und Schindler (+0,5%).

Bei den Finanzwerten hoben sich die Versicherer Swiss Re (+0,7%) und Swiss Life (+0,8%) positiv hervor. Partners Group zogen um 0,5 Prozent und Julius Bär um 1,3 Prozent an.

Die beiden Pharmaschwergewichte Roche (+0,6%) und Novartis (+0,7%) trugen die Gewinne des Gesamtmarktes mit. Beide Titel hatten bereits in der Vorwoche einen guten Lauf.

Weniger gefragt waren Swisscom (-0,5%), Lindt&Sprüngli (-0,8%) und VAT (-1,1%). Händler verwiesen beim Hersteller von Vakuumventilen auf neuerliche Gewinnmitnahmen bei den US-Chipaktien.

Bewegung am breiten Markt

Auffällige Kursbewegungen waren am breiten Markt zu sehen. So fielen etwa die Papiere des Tessiner Unternehmens Centiel nach einer Gewinnwarnung um 5,6 Prozent zurück. Mit Adecco ging es um 8,2 Prozent nach unten - ein Konkurrent hatte enttäuschende Zahlen publiziert.

Idorsia legten hingegen um 4,8 Prozent zu - das Biopharma-Unternehmen hatte neue Daten zu seinem Mittel Aprocitentan bei schwer behandelbarem Bluthochdruck vorgestellt.

Evonext zogen mit plus 10,5 Prozent ebenfalls markant an. Die Holdinggesellschaft hat sich mit der Sporttechnologiefirma Ascend Sport Technology nun auf eine verbindliche Fusionsvereinbarung geeinigt. Der Zusammenschluss soll noch im vierten Quartal 2026 abgeschlossen und Ascend danach unter eigenem Namen an der SIX kotiert werden.

Newron verteuerten sich um 5,0 Prozent auf 7,97 Franken. Händler verwiesen auf verweisen auf eine Bestätigung der Kaufempfehlung mit einem satten Kursziel von 73 Franken durch Lucid Capital Markets.

ra/mk

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:10 Drohnen, Cyberabwehr, KI: Europas Rüstungsboom wird technologisch
14:45 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
09:28 SG-Marktüberblick: 12.10.2026
09:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Nur ein Pullback?
11.10.26 Logo WHS Qualitätsaktien erkennen: Warum BASF enttäuscht und Visa überzeugt!
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’440.78 19.70 STB4NU
Short 14’726.14 13.93 STBYEU
Short 15’268.99 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’863.69 12.10.2026 17:30:00
Long 13’310.24 19.98 SOB7MU
Long 13’011.44 13.93 S95BFU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Volkswagen-Aktie dennoch höher: AUDI-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 3’071.48 0.18%