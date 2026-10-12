Aktien Schweiz Schluss: Freundlicher Wochenstart

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Start in die neue Woche an seine Gewinne vom vergangenen Freitag angeknüpft. Stützend wirkten die fortgesetzte Stabilisierung an den Anleihemärkten und die jüngste Entspannung im Handelsstreit zwischen der Europäischen Union und China, hiess es im Handel. Die jüngst wieder gestiegenen Ölpreise bremsten aber die Euphorie der Börsianer. Entsprechend richten sich die Blicke auf die US-Inflationszahlen zur Wochenmitte.

Im Vorfeld der nächsten Berichtssaison blieb die Nachrichtenlage am Montag aber dünn. Auch aus dem US-Handel kamen in der zweiten Sitzungshälfte wenig Impulse, blieben doch viele Händler aufgrund des "Columbus Day" den Märkten fern. Bereits am Dienstag startet aber die Berichtsaison in den USA mit den Zahlen erster Grossbanken. Diese dürften wohl entsprechend Akzente setzen, denken Marktbeobachter.

Ölpreise und SMI steigen

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen und haben damit an die Kursgewinne der vergangenen Woche angeknüpft. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch leicht gefallen waren, drehten sie im Tagesverlauf. Zuletzt wurde für ein Barrel der Referenzsorte Brent 106,85 US-Dollar bezahlt.

Der SMI legte am Montag um 0,66 Prozent auf 13'877,84 Punkte zu. Der Mid-Cap-Index SMIM kletterte um 0,21 Prozent auf 3072,47 und der breite SPI um 0,56 Prozent auf 19'652,30 Zähler.

Deutliche Gewinne verzeichneten Galderma mit plus 1,9 Prozent. Die Titel setzten damit den guten Lauf der Vorwoche fort. Getragen wurde das Sentiment weiterhin von ermutigenden Dreijahres-Daten zum Medikament Nemluvio gegen Neurodermitis.

Nach oben ging es auch mit verschiedenen Medtech-Aktien wie Straumann (+2,0%), Sonova (+1,2%) oder Alcon (+0,6%). Gesucht waren auch die Bauwerte Amrize (+1,3%), Holcim (+1,2%) und Schindler (+0,5%).

Bei den Finanzwerten hoben sich die Versicherer Swiss Re (+0,7%) und Swiss Life (+0,8%) positiv hervor. Partners Group zogen um 0,5 Prozent und Julius Bär um 1,3 Prozent an.

Die beiden Pharmaschwergewichte Roche (+0,6%) und Novartis (+0,7%) trugen die Gewinne des Gesamtmarktes mit. Beide Titel hatten bereits in der Vorwoche einen guten Lauf.

Weniger gefragt waren Swisscom (-0,5%), Lindt&Sprüngli (-0,8%) und VAT (-1,1%). Händler verwiesen beim Hersteller von Vakuumventilen auf neuerliche Gewinnmitnahmen bei den US-Chipaktien.

Bewegung am breiten Markt

Auffällige Kursbewegungen waren am breiten Markt zu sehen. So fielen etwa die Papiere des Tessiner Unternehmens Centiel nach einer Gewinnwarnung um 5,6 Prozent zurück. Mit Adecco ging es um 8,2 Prozent nach unten - ein Konkurrent hatte enttäuschende Zahlen publiziert.

Idorsia legten hingegen um 4,8 Prozent zu - das Biopharma-Unternehmen hatte neue Daten zu seinem Mittel Aprocitentan bei schwer behandelbarem Bluthochdruck vorgestellt.

Evonext zogen mit plus 10,5 Prozent ebenfalls markant an. Die Holdinggesellschaft hat sich mit der Sporttechnologiefirma Ascend Sport Technology nun auf eine verbindliche Fusionsvereinbarung geeinigt. Der Zusammenschluss soll noch im vierten Quartal 2026 abgeschlossen und Ascend danach unter eigenem Namen an der SIX kotiert werden.

Newron verteuerten sich um 5,0 Prozent auf 7,97 Franken. Händler verwiesen auf verweisen auf eine Bestätigung der Kaufempfehlung mit einem satten Kursziel von 73 Franken durch Lucid Capital Markets.

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