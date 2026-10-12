SMIM 1939983 / CH0019399838
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Marktkapitalisierung
|
12.10.2026 18:15:36
Aktien Schweiz Schluss: Freundlicher Wochenstart
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Start in die neue Woche an seine Gewinne vom vergangenen Freitag angeknüpft. Stützend wirkten die fortgesetzte Stabilisierung an den Anleihemärkten und die jüngste Entspannung im Handelsstreit zwischen der Europäischen Union und China, hiess es im Handel. Die jüngst wieder gestiegenen Ölpreise bremsten aber die Euphorie der Börsianer. Entsprechend richten sich die Blicke auf die US-Inflationszahlen zur Wochenmitte.
Im Vorfeld der nächsten Berichtssaison blieb die Nachrichtenlage am Montag aber dünn. Auch aus dem US-Handel kamen in der zweiten Sitzungshälfte wenig Impulse, blieben doch viele Händler aufgrund des "Columbus Day" den Märkten fern. Bereits am Dienstag startet aber die Berichtsaison in den USA mit den Zahlen erster Grossbanken. Diese dürften wohl entsprechend Akzente setzen, denken Marktbeobachter.
Ölpreise und SMI steigen
Die Ölpreise sind am Montag gestiegen und haben damit an die Kursgewinne der vergangenen Woche angeknüpft. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch leicht gefallen waren, drehten sie im Tagesverlauf. Zuletzt wurde für ein Barrel der Referenzsorte Brent 106,85 US-Dollar bezahlt.
Der SMI legte am Montag um 0,66 Prozent auf 13'877,84 Punkte zu. Der Mid-Cap-Index SMIM kletterte um 0,21 Prozent auf 3072,47 und der breite SPI um 0,56 Prozent auf 19'652,30 Zähler.
Deutliche Gewinne verzeichneten Galderma mit plus 1,9 Prozent. Die Titel setzten damit den guten Lauf der Vorwoche fort. Getragen wurde das Sentiment weiterhin von ermutigenden Dreijahres-Daten zum Medikament Nemluvio gegen Neurodermitis.
Nach oben ging es auch mit verschiedenen Medtech-Aktien wie Straumann (+2,0%), Sonova (+1,2%) oder Alcon (+0,6%). Gesucht waren auch die Bauwerte Amrize (+1,3%), Holcim (+1,2%) und Schindler (+0,5%).
Bei den Finanzwerten hoben sich die Versicherer Swiss Re (+0,7%) und Swiss Life (+0,8%) positiv hervor. Partners Group zogen um 0,5 Prozent und Julius Bär um 1,3 Prozent an.
Die beiden Pharmaschwergewichte Roche (+0,6%) und Novartis (+0,7%) trugen die Gewinne des Gesamtmarktes mit. Beide Titel hatten bereits in der Vorwoche einen guten Lauf.
Weniger gefragt waren Swisscom (-0,5%), Lindt&Sprüngli (-0,8%) und VAT (-1,1%). Händler verwiesen beim Hersteller von Vakuumventilen auf neuerliche Gewinnmitnahmen bei den US-Chipaktien.
Bewegung am breiten Markt
Auffällige Kursbewegungen waren am breiten Markt zu sehen. So fielen etwa die Papiere des Tessiner Unternehmens Centiel nach einer Gewinnwarnung um 5,6 Prozent zurück. Mit Adecco ging es um 8,2 Prozent nach unten - ein Konkurrent hatte enttäuschende Zahlen publiziert.
Idorsia legten hingegen um 4,8 Prozent zu - das Biopharma-Unternehmen hatte neue Daten zu seinem Mittel Aprocitentan bei schwer behandelbarem Bluthochdruck vorgestellt.
Evonext zogen mit plus 10,5 Prozent ebenfalls markant an. Die Holdinggesellschaft hat sich mit der Sporttechnologiefirma Ascend Sport Technology nun auf eine verbindliche Fusionsvereinbarung geeinigt. Der Zusammenschluss soll noch im vierten Quartal 2026 abgeschlossen und Ascend danach unter eigenem Namen an der SIX kotiert werden.
Newron verteuerten sich um 5,0 Prozent auf 7,97 Franken. Händler verwiesen auf verweisen auf eine Bestätigung der Kaufempfehlung mit einem satten Kursziel von 73 Franken durch Lucid Capital Markets.
ra/mk
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMIM
|3’071.48
|0.18%
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI letztlich mit Gewinnen -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt waren zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Leitindex zeigte sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.