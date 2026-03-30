Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’669 0.8%  SPI 17’673 0.7%  Dow 45’375 0.5%  DAX 22’563 1.2%  Euro 0.9171 -0.3%  EStoxx50 5’542 0.7%  Gold 4’527 0.8%  Bitcoin 53’814 1.9%  Dollar 0.8007 0.2%  Öl 112.5 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Roche1203204Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Killer KI? Das paradoxe Verhältnis zwischen KI und Bitcoin
Goldman Sachs sieht Kursraketen: Diese Raffinerie-Aktien sind die Top-Picks des US-Bank
Idorsia-Aktie springt an: Forschungsfortschritt bei Kindern mit Schlafstörungen erzielt
Rüstungsaktien in Wartestellung: Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS ohne klare Impulse
UBS-Aktie fester: Ausschüttungen für drei vor Fusion stehende Immobilienfonds festgelegt
Suche...

SMIM 1939983 / CH0019399838

2’873.19
Pkt
13.35
Pkt
0.47 %
17:30:34
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

30.03.2026 18:54:36

Aktien Schweiz Schluss: Erholungsversuch zum Wochenstart

(Wiederholung aus technischen Gründen)

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat zu Beginn der verkürzten Osterwoche im Plus geschlossen. Damit setzt der Schweizer Leitindex seinen Erholungsversuch der vergangenen Woche fort. Rückenwind geben Hoffnungen auf konstruktive Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Allerdings bleiben viele Fragezeichen.

Das Handelsgeschehen wurde auch am Montag von den Nachrichten aus dem Nahen Osten bestimmt, wie Börsianer sagten. Die Stimmung hellte sich dabei nach dem Mittag durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump weltweit auf.

Trump signalisierte, dass die Verhandlungen mit dem Iran erfolgreich seien. 12 von 15 Punkten im Forderungskatalog seien bereits verhandelt, hiess es aus dem Weissen Haus. Allerdings drohte der US-Präsident dem Iran gleichzeitig auch mit massiven Angriffen, falls es zu keinem Deal komme.

Der Iran zeigte sich öffentlich bisher wenig kooperativ und hielt die Strasse von Hormus weiter blockiert. Für viele Anleger ist es daher noch zu früh, um im Nahostkrieg Entwarnung zu geben, wie ein Marktbeobachter sagte.

Ölpreise auf hohem Niveau

Die Ölpreise sind gegen den Abend etwas zurückgekommen, nachdem sie am Morgen und in der Nacht auf heute noch gestiegen waren. Das Fass Brent-Rohöl wird derzeit zu knapp 112 US-Dollar gehandelt. Das Jahreshoch vom 9. März bei leicht unter 120 Dollar ist damit etwas in die Ferne gerückt.

Aufgrund der kriegsbedingt teureren Energie ist die Inflationsrate in Deutschland im März aber bereits auf 2,7 Prozent gesprungen. Je länger der Krieg anhalte und Energie und andere Vorprodukte verteuere, desto eher dürfte auch die unterliegende Teuerung anziehen, warnten Analysten.

Als Hinweis auf die nervöse Marktstimmung blieb auch der Volatilitätsindex VSMI bei über 24 Punkten auf einem hohen Niveau.

SMI von Schwergewichten gestützt

Der SMI schloss am Montag 0,78 Prozent im Plus auf 12'668,67 Punkten. Von den 20 Titeln gaben nur ABB und Richemont nach. Der SMIM für die mittleren Werte legte 0,47 Prozent auf 2873,19 Punkte zu und der breite SPI 0,69 Prozent auf 17'673,08 Zähler.

Der Schweizer Leitindex wurde von den defensiven Titeln gestützt. So gewannen die Titel des Schwergewichts Nestlé 2,3 Prozent. Für Käufe sorgten laut Händlern neben der defensiven Ausrichtung auch Berichte vom Freitag, wonach Bewegung in den Teilverkauf des Wassergeschäfts komme. Auch die Pharmariesen Novartis (+0,6%) und Roche (+0,5%) tendierten fester.

Die Liste der Gewinner führten allerdings Kühne+Nagel (+3,0%) an. JPMorgan hatte das Kursziel für den Titel erhöht. Der Logistiker gilt ausserdem wegen der global komplizierter gewordenen Lieferketten als einer der wenigen Kriegsprofiteure.

Auch die Versicherer Swiss Re (+2,0%), Zurich (+1,7%) und Swiss Life (+1,4%) waren gesucht. Bei den zuletzt gebeutelten Sika (+1,2%) sprachen Analysten von einem möglichen Erholungspotenzial.

Im breiten Markt sprangen Idorsia (+8,3%) hoch. Das Biotech-Unternehmen hatte am Morgen einen Forschungserfolg mit seinem Wirkstoff Daridorexant vermeldet.

Zu den wenigen Verlierern gehören hingegen die zyklischen ABB (-1,5%). Bei VAT (-4,1%) verwiesen Händler auf die anhaltenden Verluste im US-Softwaresektor. Richemont (-0,6%) erhielten indes eine Kurszielsenkung durch die Bank HSBC.

ls/to

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:15 UBS Logo Regenerative Energie: Die Wende läuft
09:35 Lage in Nahost weiter unklar
09:31 Marktüberblick: Evonik Industries gesucht
08:52 BioNTech im Umbruch
26.03.26 Julius Bär: 18.02% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Cie Financiere Richemont SA, Swiss Re AG, VAT Group AG
25.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’146.16 19.64 BWLSFU
Short 13’408.54 13.81 BI8SQU
Short 13’907.68 8.92 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’668.67 30.03.2026 17:30:34
Long 12’114.01 19.64 SZHBKU
Long 11’825.87 13.66 SQOB2U
Long 11’327.43 8.85 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Buffetts Öl-Wette geht auf: Berkshire-Milliarden durch Iran-Krise
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gold, Öl & Co. in KW 13: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Iran-Krieg eskaliert weiter: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus -- Nikkei sackt ab
Analysten-Check: So viel geht noch bei der Siemens Energy-Aktie
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Citigroup tritt auf die Krypto-Bremse: Warum die Wall Street bei Bitcoin jetzt zögert
Idorsia-Aktie springt an: Forschungsfortschritt bei Kindern mit Schlafstörungen erzielt
KI-Aktien im Check: Wer liefert 2026 die höchste Rendite - NVIDIA, Alphabet oder Broadcom?
Aluminiumpreis hebt ab: Jetzt bei Aktien von Alcoa, Rio Tinto & Co. einsteigen?

Top-Rankings

KW 13: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 13: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 13: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 2’872.86 0.46%