Aktien Schweiz Schluss: Erholungsversuch zum Wochenstart

(Wiederholung aus technischen Gründen)

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat zu Beginn der verkürzten Osterwoche im Plus geschlossen. Damit setzt der Schweizer Leitindex seinen Erholungsversuch der vergangenen Woche fort. Rückenwind geben Hoffnungen auf konstruktive Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Allerdings bleiben viele Fragezeichen.

Das Handelsgeschehen wurde auch am Montag von den Nachrichten aus dem Nahen Osten bestimmt, wie Börsianer sagten. Die Stimmung hellte sich dabei nach dem Mittag durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump weltweit auf.

Trump signalisierte, dass die Verhandlungen mit dem Iran erfolgreich seien. 12 von 15 Punkten im Forderungskatalog seien bereits verhandelt, hiess es aus dem Weissen Haus. Allerdings drohte der US-Präsident dem Iran gleichzeitig auch mit massiven Angriffen, falls es zu keinem Deal komme.

Der Iran zeigte sich öffentlich bisher wenig kooperativ und hielt die Strasse von Hormus weiter blockiert. Für viele Anleger ist es daher noch zu früh, um im Nahostkrieg Entwarnung zu geben, wie ein Marktbeobachter sagte.

Ölpreise auf hohem Niveau

Die Ölpreise sind gegen den Abend etwas zurückgekommen, nachdem sie am Morgen und in der Nacht auf heute noch gestiegen waren. Das Fass Brent-Rohöl wird derzeit zu knapp 112 US-Dollar gehandelt. Das Jahreshoch vom 9. März bei leicht unter 120 Dollar ist damit etwas in die Ferne gerückt.

Aufgrund der kriegsbedingt teureren Energie ist die Inflationsrate in Deutschland im März aber bereits auf 2,7 Prozent gesprungen. Je länger der Krieg anhalte und Energie und andere Vorprodukte verteuere, desto eher dürfte auch die unterliegende Teuerung anziehen, warnten Analysten.

Als Hinweis auf die nervöse Marktstimmung blieb auch der Volatilitätsindex VSMI bei über 24 Punkten auf einem hohen Niveau.

SMI von Schwergewichten gestützt

Der SMI schloss am Montag 0,78 Prozent im Plus auf 12'668,67 Punkten. Von den 20 Titeln gaben nur ABB und Richemont nach. Der SMIM für die mittleren Werte legte 0,47 Prozent auf 2873,19 Punkte zu und der breite SPI 0,69 Prozent auf 17'673,08 Zähler.

Der Schweizer Leitindex wurde von den defensiven Titeln gestützt. So gewannen die Titel des Schwergewichts Nestlé 2,3 Prozent. Für Käufe sorgten laut Händlern neben der defensiven Ausrichtung auch Berichte vom Freitag, wonach Bewegung in den Teilverkauf des Wassergeschäfts komme. Auch die Pharmariesen Novartis (+0,6%) und Roche (+0,5%) tendierten fester.

Die Liste der Gewinner führten allerdings Kühne+Nagel (+3,0%) an. JPMorgan hatte das Kursziel für den Titel erhöht. Der Logistiker gilt ausserdem wegen der global komplizierter gewordenen Lieferketten als einer der wenigen Kriegsprofiteure.

Auch die Versicherer Swiss Re (+2,0%), Zurich (+1,7%) und Swiss Life (+1,4%) waren gesucht. Bei den zuletzt gebeutelten Sika (+1,2%) sprachen Analysten von einem möglichen Erholungspotenzial.

Im breiten Markt sprangen Idorsia (+8,3%) hoch. Das Biotech-Unternehmen hatte am Morgen einen Forschungserfolg mit seinem Wirkstoff Daridorexant vermeldet.

Zu den wenigen Verlierern gehören hingegen die zyklischen ABB (-1,5%). Bei VAT (-4,1%) verwiesen Händler auf die anhaltenden Verluste im US-Softwaresektor. Richemont (-0,6%) erhielten indes eine Kurszielsenkung durch die Bank HSBC.

ls/to