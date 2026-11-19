Zürich (awp) - Die Aussicht auf einen erfolgreichen Start des KI-Riesen Anthropic an der US-Börse liess am Donnerstag vor allem die Herzen der Tech-Investoren höher schlagen. Der Firma, die für den KI-Assistenten Claude bekannt ist, gelang mit einem Erlös aus der Aktienplatzierung von insgesamt 107 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang. In der Schweiz mündete dies in Abgaben, weil gerade die grosskapitalisierten defensiven Aktien verkauft wurden. Vor allem Novartis waren nach einem Kapitalmarkttag ein Bremsklotz für den heimischen Leitindex.

Der Börsengang von Anthropic wird als Meilenstein für die gesamte KI-Industrie gewertet. Die hohe Nachfrage signalisiere das Vertrauen der Anleger in die Firma, die immer noch hohe Verluste schreibt. Das dürfte gemäss Experten auch das Vertrauen in die milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur stärken. Die Titel von Anthropic waren am Vorabend zu einem überraschend hohen Preis von 83 Dollar an die zeichnenden Anleger ausgegeben worden. Und als Indikationen für den ersten Kurs waren zuletzt 108 Dollar genannt worden. Bis zum Schlussgong in Europa war aber noch keine Erstnotiz zustande gekommen.

Der Swiss Market Index (SMI) stand zum Handelsende 1,10 Prozent tiefer bei 14'721,84 Punkten. Damit ist der Schweizer Leitindex in der Schlussauktion mit nachgebenden US-Börsen auf Tagestief zurückgefallen. Dabei standen 7 Gewinner 13 Verlierern gegenüber.

Der Mid-Cap-Index SMIM büsste 0,60 Prozent auf 3197,23 und der breite SPI 1,00 Prozent auf 20'728,29 Punkte ein.

Novartis belasten

Eine Belastung für den Markt waren die defensiven Schwergewichte. Allen voran Novartis büssten deutliche 3,2 Prozent ein. Dass am Investorentag die mittelfristigen Wachstumsziele ans untere Ende des bisherigen Korridors angepasst wurden, kam in Börsenkreisen nicht gut an. Zudem habe man auf höhere Margenvorgaben gehofft.

Roche (-1,0%) hielten sich besser, das dritte Schwergewicht Nestlé (-1,8%) gab aber ebenfalls klar nach. Händler sahen insbesondere Gewinnmitnahmen als Grund. Zudem wurde am Vortag ein grösserer Aktienverkauf aus dem Management des Nahrungsmittelkonzerns bekannt.

Gefragt waren derweil Richemont (+1,0%) und vor allem Swatch (+2,4%) nach Daten zu den Uhrenexporten. Diese waren im Oktober bereits den fünften Monat in Folge gestiegen - auch wenn das Bild durch die US-Zölle etwas verzerrt wird. In den Tagen zuvor hatte eine Herunterstufung des gesamten europäischen Luxusgütersektors auf die Kurse gedrückt.

Auch Schindler (-4,1%) und SGS (+0,5%) hielten zuletzt Investorentage ab. Gerade beim Liftbauer wurden die abgegebenen Informationen als eher enttäuschend beurteilt, erklärten Händler. SGS hatten bereits am Vortag nach der Nennung neuer Mittelfristziele zugelegt.

Kurse der KI-Aktien bröckeln ab

Logitech waren - am Tag des Starts von GTA 6 - gefragt und kletterten um 0,9 Prozent. Die Gewinne bei den im Tagesverlauf lange haussierenden Profiteuren des KI-Booms bröckelten ab dem Handelsstart an der Wall Street ab. "Da wurden vielleicht Gelder für Anthropic freigeschaufelt", sagten Marktbeobachter.

Am Ende standen ABB noch 0,4 Prozent höher und VAT sanken gar um 0,3 Prozent. Ähnlich das Bild am breiten Markt, wo die klassischen Halbleiterzulieferer AMS Osram (-0,7%), Inficon (+1,0%) und Comet (+0,2%) deutlich unter ihrem Tageshoch schlossen.

Belimo (+4,0% auf 767 Fr.) profitierten von einer Hochstufung. Oddo BHF hat die Aktien des Raumklimaspezialisten auf "Outperform" angehoben und hält am Kursziel von 910 Franken fest.

Aryzta büssten derweil 3,7 Prozent ein. Händler berichteten von sogenannten "Verleiderverkäufen", nachdem der Rebound ausgeblieben sei.

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