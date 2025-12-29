Aktien Schweiz Schluss: Dank Nestlé nur knappes Minus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag, dem zweitletzten Handelstag des Jahres, merhheitlich um die Nulllinie bewegt. Letztlich resultierte dank der starken Nestlé nur ein kleines Minus. Dass die US-Börsen mit Verlusten in die Sitzung gestartet sind, belastete den hiesigen Markt kaum. Das Jahreshoch des SMI bei 13'288 Punkten vom vergangenen Dienstag, als hierzulande zum letzten Mal gehandelt worden war, blieb damit vor dem Silvester unangetastet.

Das Geschäft verlief laut Händlern in sehr ruhigen Bahnen. Die Umsätze seien unterdurchschnittlich und die Kursentwicklung unregelmässig gewesen. Impulse aus dem In- und Ausland blieben sehr dünn gesät. Für Kursaufschläge - und dies auch nur punktuell - habe allenfalls das zum Jahrsende übliche Window Dressing gesorgt, auch wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer die Bücher wohl schon geschlossen haben dürfte. Kaum Spuren hinterliessen die anhaltenden geopolitischen Krisenherde etwa in Taiwan, in dessen Nähe China ein grössere Militärmanöver aufgegleist hat.

Der SMI schloss am Montag 0,02 Prozent tiefer bei 13'240,59 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gab 0,11 Prozent auf 2138,36 Punkte nach und der breite SPI 0,01 Prozent auf 18'185,05 Punkte. Im SLI schlossen 16 Titel tiefer und 14 höher.

Die grössten Abgaben verzeichneten am Berichtstag mit Sandoz (-1,6%) und Galderma (-1,4%) zwei Titel aus dem Gesundheitsbereich. Die beiden Aktien werden aber das Jahresrennen unter den Blue Chips mit Zuwächsen von gut (Galderma) und knapp 60 Prozent (Sandoz) mit Abstand für sich entscheiden.

Tiefer gingen auch die Pharmaschwergewichte Roche (-0,6%) und Novartis (-0,2%) aus dem Handel. Novartis haben dennoch seit Jahresbeginn knapp einen Viertel an Wert hinzugewonnen, die GS von Roche gar beinahe 30 Prozent.

Auch bei den Aktien der UBS (-0,8%) seien noch einmal Gewinne eingestrichen worden, hiess es in Marktkreisen. Das Grossbankpapier hat 2025 rund ein Drittel hinzugewonnen.

Nestlé (+1,2%) beendeten das Tagesgeschäft eines der wenigen Male im auslaufenden Jahr als bester Wert. Die Aktie hinkt mit einem Jahresplus von knapp 5 Prozent indes dem Gesamtmarkt klar hinterher.

Im breiten Markt wurden mit Accelleron (-2,3%), BB Biotech (-0,9%), Belimo (-0,8%), Implenia (-0,7%) oder Cicor (-0,8%) Titel verkauft, welche über das Gesamtjahr sehr gut gelaufen waren. Cicor etwa haben das Kurseniveau trotz einer vor kurzem erfolgten Gewinnwarnung mehr als verdoppelt, gar noch stärker waren die Jahresgewinne mit Implenia.

Dagegen wurden SIG (+2,6%) noch einmal gekauft. Zuletzt beflügelte der kurz vor Weihanchten bekannt gewordene Einstieg von Cevian als Grossaktionär, auf das gesamte Jahr hingegen resultiert für die Aktien dennoch ein Minus von rund 40 Prozent.

