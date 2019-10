Aktien Schweiz schliessen schwach - Lafarge unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat den Dienstag mit deutlichen Verlusten beendet. Am ersten Handelstag des neuen Quartals fiel der SMI wieder unter die Marke von 10.000 Punkten. Damit schloss sich der Markt den europaweit schwachen Börsen an. Vor allem am Nachmittag geriet er mit der Wall Street unter Druck, nachdem der ISM-Index aus den USA extrem schwach ausgefallen war. Damit sank zugleich der Dollar gegen den Franken, was den eidgenössischen Export erschwert.

Der SMI verlor 1,2 Prozent auf 9.953 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 61,57 (zuvor: 49,33) Millionen Aktien.

Schwächster Wert im SMI waren Lafargeholcim, die sich um 3,3 Prozent verbilligten. Hier gab es zurückhaltende Analysen von J.P. Morgan und Deutsche Bank. Mit den schwachen US-Daten geriet die Aktie dann am Nachmittag weiter unter Druck. Neben dem ISM-Index waren besonders auch die US-Bauausgaben schwach ausgefallen.

Die AMS-Aktie legte um 1,3 Prozent zu. In dem Übernahmekrimi um Osram bleibt es bis zuletzt spannend. Am Dienstag teilte AMS mit, 19,99 Prozent an Osram direkt zu besitzen, ohne die angedienten Aktien. Bis Dienstagabend 24.00 Uhr können noch Aktien angedient werden. Damit die Übernahme gelingt, müssen bis dann 62,5 Prozent aller Osram-Aktien bei AMS liegen oder angedient sein.

Credit Suisse fielen um 2,9 Prozent. Mit dem Rücktritt des COO geriet die Beschattungsaffäre wieder in die Schlagzeilen. Pierre-Olivier Bouee habe die alleinige Verantwortung "für diese Angelegenheit" übernommen und seinen Rücktritt erklärt, teilte die Grossbank mit. Auch der Sicherheitschef der Bank trat mit sofortiger Wirkung zurück. Die Aktie des Wettbewerbers UBS gab um 1,8 Prozent nach.

In den zum Teil gut gelaufenen Schwergewichten nahmen Anleger Gewinne mit. Nestle verloren 1,8 Prozent, Novartis 1,1 Prozent und Roche 0,9 Prozent.

Clariant hat die Erwartungen für 2019 präzisiert. Der Spezialchemiekonzern rechnet mit einem EBITDA von 2 Prozent des Umsatzes. Die Aktie zeigte mit einem Minus von 0,1 Prozent relative Stärke.

October 01, 2019 11:41 ET (15:41 GMT)