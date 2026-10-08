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08.10.2026 17:44:43

Aktien Schweiz schliessen schwach - Gesundheitstitel drücken

Roche
356.39 CHF 0.40%
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DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag klar im Minus geschlossen und dabei im europäischen Verbund zu den schwächeren Börsen gezählt. Deutlich gestiegene Ölpreise und in der Folge erneut höhere Anleiherenditen hatten europaweit die Aktienkurse belastet. Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank vom Vorabend lieferte zudem Hinweise auf eine weitere Zinserhöhung bis zum Jahresende.

Einen ganz entscheidenden Belastungsfaktor stellte die Ölpreisrally - Brent kostete zuletzt über 105 Dollar das Fass. Händler erklärten die deutlich gestiegenen Ölpreise mit fortgesetzten Angriffen auf die zivile Schifffahrt im Persischen Golf, Berichten über US-Planungen für neue Angriffe auf den Iran und Wirbelsturm Isaias, der die Ölförderung im Golf von Mexiko einschränkte. Die gestiegenen Ölpreise lösten Inflationsängste aus, in deren Folge die Anleiherenditen kletterten. Der SMI verlor 1,2 Prozent auf 13.637 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 23,25 (zuvor: 22,03) Millionen Aktien.

Die höheren Marktzinsen drückten auf die Bankenwerte, da ein Rückgang des Kreditgeschäfts befürchtet wurde. UBS gaben 1,3 Prozent ab - in Versicherungssektor verloren Swiss Re und Swiss Life 1,0 bzw. 1,3 Prozent. Europaweit zeigten sich Gesundheitsaktien sehr schwach. Dies passe "gar nicht ins Bild", merkte ein Händler mit Blick auf den defensiven Charakter der Branche an. Roche, Novartis und Sandoz verbilligten sich zwischen 1,9 und 2 Prozent.

Die Biotechnologietitel Argenx brachen in Brüssel ein, weil ein Versuch, den Anwendungsbereich des Wirkstoffs Efgartigimod auf weitere Bereiche auszudehnen, misslang. Lonza litten mit minus 2,4 Prozent darunter, da das Unternehmen einen Produktionspartner von Argenx stellt. Nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch Vontobel zogen Emmi unter den Nebenwerten um 2,5 Prozent an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2541 18.12.2026 154750764
Long 12.0574 16.06.2028 157231302
Long 446.125 20.11.2026 160008229
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.4263 17.09.2027 161157502
Short 446.125 18.12.2026 149457577
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4354 12.11 156216375
Long 12.3924 6.63 159013324
Long 23.4803 2.77 161356921
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.374 11.76 152365193
Short 9.3921 8.88 151874709
Short 37.1771 1.02 161157710
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -39.77 129024514
Long 10 -11.08 123630198
Long 12 -18.27 154259675
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Short 14’624.41 13.92 S1B74U
Short 15’169.70 8.91 SOOB1U
SMI-Kurs: 13’754.16 09.10.2026 12:05:40
Long 13’222.94 19.62 S8BFJU
Long 12’940.53 13.99 SRDBIU
Long 12’361.76 8.86 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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