Aktien Schweiz schliessen mit Abgaben - Clariant kräftig im Plus

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem Minus hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den Handel beendet. Zwischenzeitliche leichte Gewinne konnte der SMI nicht behaupten und fiel mit den leicht nachgebenden Kursen an der Wall Street am Nachmittag stärker in negatives Terrain. Weiter drückten die Sorgen um die Zahl steigender Neuinfektionen in der Coronavirus-Pandemie auf das Sentiment.

Dazu kam die weiter festgefahrene Situation um ein neues Rettungspaket in den USA. Hier ist von einer Einigung bis zu einem Scheitern der Verhandlungen alles möglich.

Daneben verschärfen sich die Spannungen zwischen den USA und China immer weiter. So hat das US-Handelsministerium neue Vorschriften erlassen, die den Zugang von Huawei zu im Ausland produzierten Chips einschränken. "Der US-chinesische Handelsstreit ist eine Sache, die die Stimmung drückt", sagte Chefmarktstrategin Seema Shah von Principal Global Investors. Mit dem heraufziehenden US-Wahlkampf dürften die Spannungen noch zunehmen.

Der SMI reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 10.168 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 37,21 (zuvor: 26,77) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten legte die Clariant-Aktie gegen den Trend um 4,8 Prozent zu. Teilnehmer verwiesen darauf, dass es erneutes Übernahmeinteresse durch Private Equity geben soll. "Die Übernahmegerüchte sind nicht neu", so ein Aktienhändler. Laut des Finanzblogs "The Market" soll es Gespräche zwischen dem Unternehmen und Private-Equity-Investoren geben.

Für die Geberit-Aktie ging es nach den Zahlen für das zweite Quartal um 0,1 Prozent nach oben. Nach Einschätzung von Jefferies hat das Unternehmen die Gewinnerwartungen zwar übertroffen, doch dürfte die Bestätigung des Managements von Nachfragerisiken in das zweite Halbjahr hinein die Erwartungen hinsichtlich des Verlaufs der Erholung dämpfen. Die erste quantitative Prognose des Unternehmens für 2020 decke sich mit den Erwartungen und dürfte nur begrenzte Änderungen der Konsenserwartungen nach sich ziehen.

Deutliche Abgaben verzeichneten dagegen erneut die Aktien aus dem Finanzsektor. Für die Titel der UBS ging es um 1,3 Prozent nach unten, CS Group verloren 2,0 Prozent und die Papiere von Zurich Insurance büssten 0,7 Prozent ein.

August 18, 2020