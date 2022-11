Aktien Schweiz schliessen leicht im Minus - Roche belasten

ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Verluste hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag verzeichnet. Teilnehmer sprachen von einem impulsarmen Geschäft. Erneut belastend wirkten Meldungen, wonach es in Peking zu einem Rekordanstieg an neuen Corona-Fällen gekommen ist. Dennoch kam kein grösserer Verkaufsdruck auf, obwohl der Index als überkauft gilt, nachdem er sich vom Oktobertief um rund 11 Prozent erholt hat.

Auch vom Rest der Woche werden keine grossen Impulse erwartet, denn am Donnerstag ist Thanksgiving-Feiertag in den USA und auch am Freitag wird dort nur verkürzt gehandelt. Die saisonale Statistik spricht allerdings für einen freundlichen Verlauf an den Börsen rund um den US-Feiertag. Stützend könnte sich dabei auch eine eventuelle Ausgabenfreude der Konsumenten in der "Black Week" auswirken.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 11.074 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 25,96 (zuvor: 29,45) Millionen Aktien.

Die Indexschwergewichte tendierten uneinheitlich. Während sich Novartis (+0,7%) und Nestle (+0,1%) als Stütze für den Markt erwiesen, zeigten sich Roche (-0,9%) im Minus.

Julius Bär setzten ihren Lauf vom Vortag fort und gewannen weitere 1,4 Prozent. Die Bank hatte über eine starke Bruttomarge berichtet. Die Aktie des in einem Konzernumbau steckenden Wettbewerbers Credit Suisse (-2,5%) kam erneut unter die Räder, während UBS (-0,4%) nur leicht im Minus schlossen.

Leicht gesucht waren Zykliker wie ABB oder Holcim, die jeweils rund ein halbes Prozent zulegten.

Schwächster Wert im SMI neben Credit Suisse waren Lonza mit einem Minus von 1,4 Prozent. An der Spitze rangierten Alcon mit einem Plus von 1,2 Prozent.

