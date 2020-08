Aktien Schweiz schliessen gut behauptet - Finanzwerte fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Gewinne hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Montag verzeichnet. Teilnehmer berichteten von gegensätzlichen Impulsen. Der sich verschärfende US-chinesische Konflikt lastete weltweit auf den Börsen. Peking kritisierte die jüngsten US-Sanktionen gegen die Regierung in Hongkong scharf und hat nun ebenfalls Sanktionen gegen Einzelpersonen aus den USA verhängt. Andererseits hat US-Präsident Donald Trump per Dekret die Hilfe für Arbeitslose verlängert, allerdings beträgt sie mit 300 Dollar pro Woche nur noch die Hälfte der bisherigen Hilfe.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.091 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 35,26 (zuvor: 31,98) Millionen Aktien.

Gesucht waren Banken- und Versicherungswerte, die von der Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft profitierten. Credit Suisse gewannen 3,1 Prozent, UBS 1,7 Prozent, Swiss Re 1,9 Prozent und Zurich Insurance 1,5 Prozent.

Lafargeholcim verteuerten sich um 0,9 Prozent. Die Citigroup empfiehlt den Wert weiter zum Kauf und hat das Kursziel leicht erhöht. Der Zementsektor erhole sich ab dem zweiten Halbjahr allmählich, so die Analysten. In den vergangenen Monaten hätten sich die Zementpreise als weiterhin widerstandsfähig erwiesen. Sie lägen auf fast allen Märkten über Vorjahresniveau. Auch im zweiten Halbjahr dürften zudem die gesunkenen Energiekosten beflügeln.

Die Roche-Aktie gab 0,2 Prozent ab. Die Aktie des Pharmakonzerns profitierte damit nicht von einem Zulassungserfolg in den USA. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die US-Arzneimittelbehörde FDA das Medikament Evrysdi (Risdiplam) zur Behandlung spinaler Muskelatrophie (SMA) bei Erwachsenen und Kindern ab dem Alter von 2 Monaten zugelassen.

