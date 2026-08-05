Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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05.08.2026 17:49:42
Aktien Schweiz schliessen freundlich - US-Vorgaben stützen
DOW JONES--Freundlich hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Mittwoch beendet. Unterstützung kam von der Wall Street, wo Dow Jones und S&P-500 schon am Dienstag neue Rekordstände erklommen hatten, nachdem US-Finanzminister Scott Bessent eine baldige Einigung zur Öffnung der Strasse von Hormus angekündigt hatte. Diese Hoffnung liess die US-Börsen ihre Rekordjagd am Mittwoch zunächst fortsetzen. Allerdings sei nach wie vor ungewiss, ob und wann diese Einigung tatsächlich zustandekomme, hiess es aus dem Handel.
Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 14.552 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 21,08 (zuvor: 21,98) Millionen Aktien.
Unterstützung erhielt der SMI von den Schwergewichten Nestle (+0,9%) und Roche (+2%). Kräftig im Plus zeigten sich ferner Sika (+2,6%), Givaudan (+2,1%) und Amrize (+2,1%).
Im Einklang mit dem europaweit schwächelnden Bankensektor verloren UBS 0,2 Prozent. Hier dürften die geopolitische Unsicherheit im Zuge des Nahostkonflikts und die jüngst gefallenen Marktzinsen belastet haben, hiess es.
In der zweiten Reihe gewannen Sandoz 6 Prozent. Die Zahlen des Generika-Herstellers wurden als solide bezeichnet. Zur Beruhigung der Anleger dürfte auch der bestätigte Ausblick beigetragen haben.
Ams-Osram legten um 7,7 Prozent zu. Hier wurde auf wieder erwachte KI-Euphorie verwiesen, die auch in den USA den Aktien mit KI-Bezug zu Gewinnen verholfen hatte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 05, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)
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