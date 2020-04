Aktien Schweiz schliessen freundlich - Roche mit Allzeithoch

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag mit Aufschlägen geschlossen. Allerdings wurden die Tageshochs aus dem frühen Geschäft nicht verteidigt. Das schrittweise Hochfahren der Volkswirtschaften und das Wiederanfahren der Produktion bei Grossunternehmen sorgte für Hoffnungen, dass der Stillstand in der Coronaviruskrise bald überwunden sein werde. Auch in der Schweiz traten zu Wochenbeginn Lockerungen der behördlichen Auflagen in Kraft. Rückenwind für den eidgenössischen Aktienmarkt kam indes auch vom Devisenmarkt, wo der Franken zur Schwäche neigte.

Der SMI kletterte um 1,4 Prozent auf 9.759 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 63,03 (zuvor: 60,05) Millionen Aktien. Das optische Schlusslicht im Leitindex stellten Nestle mit einem Abschlag von 2,2 Prozent oder 2,36 Franken. Die Titel des Lebensmittelherstellers wurden aber mit einem Dividendenabschlag von 2,70 Franken gehandelt, so dass der Kurs eigentlich im Plus aus dem Handel ging.

Im Bankensektor rückten Credit Suisse und UBS um 4,6 bzw. 4,1 Prozent vor. Die Deutsche Bank hatte mit ihrem Geschäftsausweis positiv überrascht und so die Kurse der Branchenwerte beflügelt. Der europäische Branchenindex verbesserte sich um 3,5 Prozent. Auch Versicherungswerte wie Swiss Life (plus 5 Prozent) und Zurich Insurance (plus 3,8 Prozent) profitierten von den positiven Geschäftszahlen der Frankfurter.

Roche setzten ihre Hausse mit neuen Allzeithochs fort. Der Kurs stieg um 0,6 Prozent, nach der Rekordmarke hatten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Der Pharmakonzern ist ein wichtiger Anbieter von Blutdiagnostikgeräten. "Covid-19-Antikörper-Tests können ab Mitte Mai ganz normal mit Blutuntersuchungen durchgeführt werden", sagte Marktstratege Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest. "Die Nachfrage wird gross sein."

Unter den Nebenwerten verloren Kühne + Nagel 2,6 Prozent. Leicht positiv bewerteten Marktteilnehmer zwar die Geschäftszahlen des Logistikers trotz eines Gewinneinbruchs. Allerdings lieferte das Unternehmen für 2020 wegen der Krise keinen Ausblick, die Dividende soll zudem ausgesetzt werden. Leonteq gewann eine Ausschreibung und somit einen neuen Kunden, der Kurs legte um 6,4 Prozent zu. Santhera Pharmaceuticals schossen um 18,1 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen hatte eine Vereinbarung für eine Anwendung gegen Covid-19-Symptome gemeldet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2020 11:54 ET (15:54 GMT)