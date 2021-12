Aktien Schweiz schliessen etwas leichter - AMS schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach mehreren Handelstagen mit Gewinnen ist es am Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch leicht nach unten gegangen. Kleinere Gewinnmitnahmen seien eine normale Erscheinung in einer intakten Aufwärtsbewegung, hiess es von Händlern. Hauptthema blieb die Corona-Pandemie, vor allem die Omikron-Variante des Virus. Während Skeptiker auf ihre rasche Verbreitung hinweisen, betonen Optimisten die milderen Krankheitsverläufe.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 12.927 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 16,81 (zuvor: 15,18) Millionen Aktien.

Zu den Werten mit Aufschlägen gehörten einige Titel, die im Jahresverlauf besonders deutlich zugelegt haben. Teilnehmer vermuteten Window Dressing hinter solchen Käufen, also den gezielten Kauf der Sieger unter den Aktien durch institutionelle Anleger. So steigerten sich Sika um 0,6 Prozent, die Aktie hat sich im laufenden Jahr um 58 Prozent verteuert. Richemont gewannen 0,4 Prozent nach einer Jahresperformance von 75 Prozent.

AMS verbilligten sich um 1,2 Prozent. Laut einer Beteiligungsmeldung an die Schweizer Börse SIX hat Eigner Temasek seinen Anteil gekappt. Teilnehmer berichteten von Spekulationen, dass der Singapurer Staatsfonds ganz aussteigen könnte.

Auffallend schwach tendierten Finanzwerte. UBS verloren 0,5 Prozent, Credit Suisse 1,4 Prozent und Zurich Insurance 0,5 Prozent.

December 29, 2021