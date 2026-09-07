Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’270 -0.9%  SPI 20’052 -0.8%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’975 -0.3%  Euro 0.9401 0.0%  EStoxx50 6’389 -0.1%  Gold 4’404 -0.6%  Bitcoin 64’186 -1.6%  Dollar 0.8088 -0.2%  Öl 96.8 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tata Motors-Aktie im Blick: Jaguar Land Rover streicht 4.000 Stellen
Infineon-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
Trotz Marktdruck im Aufwind: Sieben Wachstumswerte wie Eli Lilly und Zebra überzeugen
Goldpreis mit leichtem Rückgang - Spekulationen um Leitzinsanhebungen in den USA
Goldpreis & Co: Warum BofA-Stratege Anlegern weiterhin zu Gold rät
Suche...
Plus500 Depot

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’064.39
Pkt
-12.61
Pkt
-0.41 %
12:05:17
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

07.09.2026 11:30:36

Aktien Schweiz: Novartis ziehen schwachen SMI nach unten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt startet mit deutlichen Abschlägen in die neue Woche und gerät im Vergleich zu anderen europäischen Börsen ins Hintertreffen. Die ist zu einem grossen Teil den grosskapitalisierten Novartis-Valoren geschuldet, die nach einem Forschungsrückschlag deutlich sinken. Davor hatten die US-Börsen am Freitag ebenfalls leichter geschlossen, nachdem die offiziellen Arbeitsmarktdaten für August überraschend stark ausgefallen waren. Händler stellen sich aber auf einen ruhigen Handelstag ein, denn mit dem US-Feiertag werde es am Nachmittag an Vorgaben fehlen. Diese seien angesichts der Diskussion um die US-Schuldenkrise aber zentral.

Die Lage am Ölmarkt bleibt derweil durch den wieder hochgekochten Iran-Krieg angespannt. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent hält sich mit rund 96 US-Dollar pro Fass auf einem hohen Niveau. Für Gesprächsstoff sorgt auch der Wahlsieg der Rechtsaussenpartei AfD im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. Wichtiger für die Anleger sind aber die anstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) diese Woche und der US-Notenbank Fed in der nächsten Woche.

SMI deutlich tiefer

Der Swiss Market Index SMI notiert um 11 Uhr um 1,10 Prozent tiefer bei 14'237,74 Punkten. Der Mid-Cap-Index SMIM sinkt um 0,54 Prozent auf 3060,40 und der breite SPI um 0,94 Prozent auf 20'016,12 Zähler.

Novartis führen das tiefrote SMI-Tableau mit einem Minus von 3,2 Prozent an. Das experimentelle Medikament Pelacarsen sollte beweisen, dass die Senkung einer bestimmten Form von Cholesterin auch das Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall senkt. Das ist nicht gelungen.

In der Folge streichen Analysten die Schätzungen für Pelacarsen aus ihren Modellen - dem Präparat wurde ein Spitzenumsatz zwischen 1,3 und 2,0 Milliarden Dollar zugetraut. Am Freitag waren bereits die Papiere von Amgen unter Druck geraten und sackten um 5 Prozent ab. Der US-Mitbewerber hat ein ähnliches Präparat in der Erforschung.

Roche (-1,3%) und Lonza (-1,2%) tendieren ebenfalls deutlich leichter. Etwas besser hält sich der Generikahersteller Sandoz mit minus 0,5 Prozent. Das Unternehmen hält am morgigen Dienstag einen Investorentag ab. Es wird erwartet, dass die Basler bei den Mittelfristzielen die Messlatte hochlegen.

Schindler notieren 1,7 Prozent tiefer bei 256,20 Franken. Goldman Sachs hat das Rating für den Rolltreppen- und Lifthersteller auf "Sell" gesenkt. Das Kursziel wurde deutlich auf 233 Franken reduziert. Denn die Schwäche im wichtigen chinesischen Markt halte an, die Effekte der Effizienzprogramme seien weitgehend ausgeschöpft und auf zusätzliche Ausschüttungen sei wohl auch nicht zu hoffen.

Verkauft werden aber auch Versicherer wie Swiss Re (-1,9%). Der Rückversicherer steht mit dem traditionellen Branchentreffen in Monte Carlo im Fokus und warnte vor wachsenden Kosten aus Stürmen, Dürren oder Waldbränden.

Medtech-Aktien sind ebenfalls im Angebot. Alcon sinken um 1,5 Prozent, Sonova um 1,4 Prozent und Straumann um 1,3 Prozent.

ABB (+1,1%) und VAT (+1,0%) ragen auf der anderen Seite mit Kursgewinnen heraus. Sie folgen den Vorgaben aus Fernost - dort hatten Chipaktien mit der wieder auflebenden KI-Fantasie haussiert. Am breiten Markt trifft dies auf AMS Osram (+2,4%), Komax (+1,6%) oder Inficon (+1,2%) zu.

CEO-Abgang drückt R&S

Im breiten Markt sinken R&S um 0,7 Prozent. Der Trafohersteller hat sich nach etwas mehr als einem Jahr bereits wieder von Konzernchef Eduardo Terzi getrennt. Als Grund wurden unterschiedliche Ansichten zum Führungsmodell und zur Organisationsstruktur genannt. Trotz aller Risiken biete der Wechsel eine Chance für R&S, einen klaren Neuanfang zu setzen, urteilte die ZKB.

Burkhalter werden nach Zahlen 4,4 Prozent höher bezahlt. Der Elektroinstallateur und Gebäudetechniker hat zwar die Umsatzerwartungen der Analysten für das erste Halbjahr klar verfehlt. Gewinnseitig wurden aber die Schätzungen klar übertroffen.

Arbonia gewinnen gar satte 15 Prozent. Die UBS hat ihr Votum auf "Buy" erhöht und das Kursziel um die Hälfte angehoben. Die Bewertung der Titel sei sehr attraktiv und liege rund 30 Prozent unter dem historischen Durchschnitt und mehr als 50 Prozent unter Schweizer Bauzulieferern. Das galt zumindest noch vor dem Kurssprung.

ra/to

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:50 Marktüberblick: Volkswagen-Aktie startet durch
09:07 Logo WHS Inflations-Showdown vor der Fed: CPI, PPI, Oracle & Adobe – kippt die Börsenrallye?
08:57 Börsengänge: Das Jahr der Superlative
08:57 SMI tritt auf der Stelle
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Warten auf neue Impulse
04.09.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Micron Technology
04.09.26 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
SMI mit deutlichen Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
MÄRKTE USA/Börsen behauptet erwartet - Kursexplosion bei Moderna nach Studienerfolg

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 3’064.10 -0.42%