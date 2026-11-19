Zürich (awp) - Während die Tech-Welt auf den Börsengang von Anthropic schaut, legt der SMI am Donnerstag den Rückwärtsgang ein. Nach einem Kapitalmarkttag sind Novartis ein Bremsklotz für den heimischen Leitindex. Ansonsten warten Anleger auf das Grossereignis am Nachmittag, wenn die Aktie des KI-Unternehmens erstmals an der Nasdaq gehandelt wird. Aktuell sind die Erwartungen hoch und positiv - die Hoffnung auf eine anhaltende KI-Hausse bleibt.

"Entscheidend wird aber sein, wie sich die Titel im Handelsverlauf schlagen", erklärt ein Börsianer. Für die Branche sei dies durchaus ein wichtiger Stimmungstest - und auch dafür, wie locker das Geld bei Investoren noch sitzt. Gleichzeitig fliesse aber wohl auch wieder Liquidität zurück in den Markt, die zuletzt für die Zeichnung von Anthropic-Aktien blockiert war. Am Nachmittag steht mit dem Philly Fed Index noch ein bekannter Stimmungsindikator auf dem Programm. Zudem findet das Treffen zwischen Trump, Putin und Xi am Rande des APEC-Gipfels statt. "Insgesamt suchen Anleger derzeit zwischen internationaler Gipfeldiplomatie, KI-Euphorie und geldpolitischen Signalen den roten Faden", fasst es ein Experte zusammen.

SMI im Minus

Der SMI verliert gegen 10.50 Uhr 0,36 Prozent auf 14'833,04 Punkte und verliert damit etwas den Blick auf die psychologisch wichtige Marke von 15'000 Zählern. Der Mid-Cap-Index SMIM zieht indes um 0,32 Prozent auf 3226,87 Punkte an, während der breite SPI mit 0,20 Prozent auf 20'895,39 Punkte knapp im Minus steht.

Schlusslicht im Leitindex sind Novartis (-2,6%). Zwar hat der Pharmakonzern seine mittelfristigen Wachstumsziele überarbeitet und erwartet für Schlüsselprodukte teils mehr Umsatz. Analysten hatten dies aber grösstenteils erwartet und sich beispielsweise bei der Margenentwicklung mehr Tempo erhofft. Roche (-0,6%) halten sich indes besser.

Das dritte Schwergewicht Nestlé (-1,3%) gibt ebenfalls nach. Händler sehen insbesondere Gewinnmitnahmen als Grund. Zudem wurde am Vortag ein grösserer Aktienverkauf aus dem Management des Nahrungsmittelkonzerns bekannt.

Gefragt sind derweil Richemont (+2,4%) und Swatch (+2,8%) nach Daten zu den Uhrenexporten. Diese waren im Oktober bereits den fünften Monat in Folge gestiegen - auch wenn das Bild durch die US-Zölle etwas verzerrt wird. Analysten bezeichnen die Dynamik im Sektor dennoch als ermutigend.

Für den aktuellen SMI-Jahresverlierer Partners Group (-0,2%) gab es einen weiteren Dämpfer von Analystenseite. KBW nimmt die Titel des Vermögensverwalters mit "Underperform" wieder auf. Bislang steht ein Jahresverlust von gut 30 Prozent zu Buche.

Tech-Werte im Hoch

Hingegen liegen die hiesigen Profiteure des KI-Booms weit vorne im Tableau. So gewinnen ABB (+2,2%) klar hinzu, auch Logitech (+2,3%) sind - am Tag des Starts von GTA 6 - gefragt. Mit VAT (+2,1%), AMS Osram (+3,2%) oder Inficon (+5,8%) und Comet (+4,9%) ziehen auch die klassischen Halbleiterzulieferer deutlich an.

Belimo (+5,0% auf 774 Fr.) profitieren zusätzlich von einer Hochstufung. Oddo BHF hat die Aktien des Raumklimaspezialisten auf "Outperform" angehoben und hält am Kursziel von 910 Franken fest.

Derweil bewegen sich die Aktien des Aufzugbauers Schindler (+0,3%) noch wenig. Das Unternehmen hält seinen Kapitalmarkttag ab, hat bislang aber noch keine Aussagen zu neuen Zielen oder der Strategie veröffentlicht.

dm/cg