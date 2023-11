Aktien Schweiz nehmen wieder etwas Fahrt auf - Uhrenexport enttäuscht

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag nach dem Stillstand des Vortages wieder etwas Fahrt aufgenommen. Händler sprachen von einem positiven Grundton, wobei es weiterhin die Spekulation über ein Ende der Zinserhöhungen sei, die die Richtung vorgebe. Schwache US-Immobiliendaten am Nachmittag heizten die Debatte über mögliche baldige Zinssenkungen derweil an. Doch sehr ausgeprägt war die Risikoneigung unter Anlegern nicht. Denn am Abend stand nach Börsenschluss in Europa das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank an. Und die angekündigten Geschäftszahlen von Nvidia am Abend galten als Stimmungsbarometer für den KI-Boom. Vor diesem Hintergrund gewann der SMI 0,4 Prozent auf 10.782 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 15,67 (zuvor: 17,98) Millionen Aktien.

Die schweizerischen Uhrenexporte sind im Oktober auf Jahressicht geklettert. Die Citi bemängelt aber die Entwicklung bei besonders hochpreisigen Modellen. Die Ausfuhren legten 5 Prozent zu, ins chinesische Kernland gar um 24 Prozent. Damit war die Entwicklung dort erstmals seit Juni besser als in Hongkong, wie die Analysten weiter anmerkten. Auch die Analysten von RBC Capital Markets fanden wenig Positives in den Daten. Auf lange Sicht gehe das Wachstum zurück, hiess es hier. Die Branchenwerte Richemont und Swatch gaben 0,7 bzw. 1,4 Prozent ab.

Sonova zeigten sich mit Aufschlägen von 5,4 Prozent auffallend fest. Zwar passte der Hörgerätespezialist seine EBITA-Ziele nach unten an, gleichzeitig stellte er aber eine deutliche Beschleunigung des Umsatzwachstums in Aussicht. Gestützt wurde der Markt auch von Aufschlägen der drei defensiven Schwergewichte Nestle (+1,5%), Novartis (+0,9%) und Roche (+0,2%). Roche kooperiert bei der KI-Forschung mit dem US-Unternehmen Nvidia.

Unter den Nebenwerten brachen U-Blox mit einer angekündigten Restrukturierung und Abschreibungen wegen der Aufgabe von Geschäftsfeldern um 13,9 Prozent ein. Evolva stürzten gar um 77,4 Prozent ab, das Biotechnologie-Unternehmen verkauft seine Aktivitäten nach Kanada und verlässt die Börse.

