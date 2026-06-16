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16.06.2026 17:40:39

Aktien Schweiz nach ereignisarmem Geschäft etwas fester

Roche
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag etwas fester tendiert. Wie schon am Vortag berichteten Marktteilnehmer davon, dass die SMI-Schwergewichte den Leitindex bremsten. Zugleich machte sich Skepsis über das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges breit, zumal über Details weiter kaum etwas bekannt ist und Hoffnungen auf ein Ende des Krieges schon wiederholt enttäuscht wurden. Die formelle Unterzeichnung soll am Freitag stattfinden. Immerhin sanken aber die Ölpreise weiter und dämpften Inflationssorgen.

Als weiterer Bremser dürfte die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung in den USA gesorgt haben, hiess es. Ausserdem entscheidet am Donnerstag auch die Schweizer Nationalbank über die Zinsen. In beiden Fällen wird mehrheitlich aber mit unveränderten Zinsen gerechnet.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.762 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 25,30 (Montag: 27,13) Millionen Aktien.

Favorisiert wurden zyklische Aktien: Amrize verteuerten sich um 2,1 und ABB um 1,7 Prozent. UBS gewannen 1,7 Prozent, wobei europaweite Finanzwerte an der Spitze lagen. Die als weniger zyklisch geltenden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis gaben um 0,6 bzw. 0,4 Prozent nach.

Kühne+Nagel gaben um weitere 1,1 Prozent nach, weil mit der avisierten Öffnung der Strasse von Hormus die Frachtraten wieder sinken dürften.

In der zweiten Reihe verloren Cicor knapp 5 Prozent. Der Auftragsfertiger hatte den Verkauf des Standorts Tunesien im Zuge der Umsetzung eines Integrations- und Produktivitätsprogramms angekündigt. Siegfried litten stark unter einer Abstufung auf "Neutral" von "Buy" durch die UBS. Der Kurs sackte um 7,6 Prozent ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 11:40 ET (15:40 GMT)

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