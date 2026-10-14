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14.10.2026 17:52:40

Aktien Schweiz mit viertem Plus in Folge - Pharmawerte führen SMI an

Bossard
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Am Schweizer Aktienmarkt hat die zuletzt gute Stimmung am Mittwoch angehalten. Der Leitindex legte den vierten Handelstag in Folge zu und liess sich auch davon nicht beirren, dass in den USA die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung stieg und damit die Zinsen auch andernorts anzogen. Auslöser war eine höher als erwartet ausgefallene US-Inflation.

Der SMI gewann 1,5 Prozent auf 14.130 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,21 (Dienstag: 21,82) Millionen Aktien.

SMI-Tagesgewinner waren Lonza. Die Aktie verteuerte sich um 3,4 Prozent, nachdem das Pharma- und Biotechnologieunternehmen seine Finanzziele anlässlich eines Kapitalmarkttages erhöht hatte. Auf den Rängen folgten weitere Pharmaaktien mit Roche (+3,1%), Sandoz (+3,0%) und Novartis (+2,8%). Sie gelten als eher defensiv und weniger zinsempfindlich.

Galderma stiegen um 2,7 Prozent, nachdem sich der Dermatologiekonzern mit dem Finanzinvestor Blackstone und der Familie Obagi auf die Übernahme von ZO Skin Health für 1,5 Milliarden Dollar einschliesslich Schulden geeinigt hatte. Laut Galderma stärkt der Zukauf das Angebot für medizinisches Fachpersonal sowie Patienten.

Schlusslicht im SMI waren UBS mit einem Minus von 1,6 Prozent. Hier könnten die gestiegenen Zinsen gebremst haben. Sie könnten eine geringere Kreditnachfrage zur Folge haben. Swiss Re verloren 0,2 Prozent, nachdem Jefferies die Aktie auf "Underperform" abgestuft hatte.

In der zweiten Reihe verbesserten sich Bossard um 2,3 Prozent, nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen des Industriekonzerns. Swisscom legten um 1,4 Prozent zu. Das Unternehmen gewann eine Berufung gegen eine Entscheidung der nationalen Kartellbehörde, die Swisscom wegen seiner Pläne zum Ausbau des Glasfasernetzes mit einer Geldstrafe belegt hatte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 11:53 ET (15:53 GMT)

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