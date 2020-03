Aktien Schweiz mit leichter Erholung - Weiter nervöser Handel

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem "schwarzen Donnerstag" hat der Schweizer Aktienmarkt zum Wochenausklang mit einem leichten Plus geschlossen. Zwischenzeitliche deutlichere Gewinne konnten aber nicht verteidigt werden. Denn die Unsicherheit bleibt weiterhin hoch, der Handel verlief entsprechend nervös. Die sich immer weiter ausbreitende Corona-Pandemie und die negativen Auswirkungen auf die globale Konjunktur drückten weiter auf das Sentiment.

Der Markt setzt vor allem auf weitere Konjunkturprogramme der Regierungen, um die negativen Folgen abzufedern, heisst es. Im Handel wurde aber auch auf eine Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump am Abend verwiesen. Hier wurde spekuliert, dass Trump wegen der Coronavirus-Krise den nationalen Notstand erklären könnte.

Zudem steht die US-Regierung nach Aussage von Finanzminister Steven Mnuchin unmittelbar vor einer Einigung mit den oppositionellen Demokraten für ein Stimulusprogramm. Nachdem die US-Notenbank am Vortag zusätzliche Liquidität in den Markt gepumpt hatte, folgte am Freitag zunächst die australische Notenbank. Die People's Bank of China senkte die Mindestreserveanforderungen für einige Banken und die Norges Bank den Leitzins. Bei der regulären Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche wird mit einer weiteren Zinssenkung um 75 Basispunkte gerechnet.

Der SMI rettete ein Plus von 1,2 Prozent auf 8.368 Punkte ins Ziel. Im Tageshoch hatte der Index schon bei 9.043 Punkten gelegen. Am Vortag hatte der Index knapp 10 Prozent eingebüsst. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 203,42 (zuvor: 232,51) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten verzeichnete die Roche-Aktie einen Aufschlag von 3,2 Prozent. Der Pharmakonzern hat in den USA eine Notfall-Zulassung für einen Test zum Nachweis des neuartigen Coronavirus (Sars-CoV-2) erhalten. Der Konzern will nun an die Kapazitätsgrenzen gehen, um so viele Tests wie möglich herzustellen.

Mit einem Plus von 5,9 Prozent zeigten sich die Aktien von Dufry. Am Vortag waren die Titel des weltweiten Betreibers von Duty-Free-Shops um 41,2 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen hatte für das Jahr 2019 einen Nettoverlust aufgrund der negativen Auswirkungen durch die Coronavirus-Epidemie vermeldet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2020 12:37 ET (16:37 GMT)