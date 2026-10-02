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02.10.2026 17:41:40

Aktien Schweiz mit leichter Erholung - Novartis-Aktie nach Medikamenten-Deal mit Abgaben

Novartis
116.32 CHF -1.44%
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DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich zum Wochenausklang von den jüngsten Abgaben moderat erholt und mit einem leichten Plus geschlossen. Es stützten Konjunkturdaten aus Europa und den USA. Die EU-Verbraucherpreise sind mit plus 2,5 Prozent in der Kernrate nicht noch stärker als erwartet gestiegen. Nach den Preisdaten aus Frankreich und Deutschland hatten einige Anleger unangenehme Überraschungen nicht ausgeschlossen. Eingebremst wurde der Markt von den Abgaben beim Index-Schwergewicht Novartis.

Am Nachmittag folgte dann ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht. Die US-Wirtschaft hat im September lediglich 29.000 Stellen geschaffen, die Prognose hatte bei 84.000 gelegen. Die Daten sprechen gegen schnelle Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Die Erwartungen an einen Zinsschritt der Fed im Oktober lagen vor den Daten bei rund 22 Prozent. Die an den Märkten eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober fiel nach der Lesung auf 16 Prozent.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.661 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber.

Bei den Einzelwerten ging es für die Novartis-Aktie um 1,5 Prozent nach unten. Novartis hat sich über eine milliardenschwere Vereinbarung in China einen Medikamentenkandidaten für Autoimmunerkrankungen gesichert. Der Pharmakonzern hat einen bis zu 7,8 Milliarden US-Dollar schweren Deal mit der chinesischen Abogen Biosciences geschlossen. Er kann damit das Medikament einlizenzieren und erhält auch Optionen auf künftige Therapien. Novartis zahlt vorab 575 Millionen US-Dollar. Bei Ausübung aller Optionen können bis zu 7,2 Milliarden Dollar zusätzlich fällig werden, wie Abogen mitteilte.

Julius Bär will in Kürze ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 600 Millionen Franken starten und nach dem Abschluss einer behördlichen Untersuchung in ihrem Heimatland Kapital an die Aktionäre zurückgeben. Julius Bär hat mit dem neuen Rückkaufprogramm ein weiteres positives Signal gesetzt, hiess es von JP Morgan. Für die Aktie ging es um 2,0 Prozent aufwärts.

Partners Group gewannen 1,0 Prozent. Die Private-Equity-Gesellschaft strukturiert einen ihrer Flaggschiff-Fonds (Global Value Sicav) um, der Anfang des Jahres die Auszahlungen an Investoren begrenzt hatte, und spaltet ihn in zwei Teilportfolios auf.

ABB rückten um 2,9 Prozent vor. Hier trieb weiterhin die Zuversicht über andauernde Investitionen in KI-Infrastruktur, hiess es aus dem Handel.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 11:42 ET (15:42 GMT)

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Long 7.4975 20.12.2030 159690453
Long 12.4958 17.12.2027 157436310
Long 2998.9998 17.12.2027 151874589
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.1405 18.06.2027 157230600
Short 11.996 19.03.2027 157036866
Short 49.9833 20.11.2026 161157499
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Long 7.4975 10.52 160910183
Long 12.4958 5.00 160910472
Long 21.4214 1.71 157975938
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 15’067.41 8.90 SKUBAU
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Long 13’110.84 19.32 S5BOUU
Long 12’819.48 13.69 SGHBWU
Long 12’272.53 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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