Aktien Schweiz mit kräftiger Erholung

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einer deutlichen Erholung hat sich der schweizerische Aktienmarkt zur Wochenmitte gezeigt. Der Schock über die restriktivere Bank of Japan vom Vortag sei gut verdaut worden, hiess es. Zudem rückten die Rezessionssorgen, die zuletzt für kräftige Abgaben gesorgt hatten, etwas in den Hintergrund. Sie seien jedoch weiter präsent, so ein Beobachter. Marktteilnehmer sprachen zudem von verstärkten Portfolio-Anpassungen bei Fonds mit Blick auf das Jahresende.

Mit der positiven Eröffnung der Wall Street am Nachmittag baute der SMI sein Plus nochmals aus. Der Index schloss 1,7 Prozent höher bei 10.846 Punkten und damit auf seinem Tageshoch. Bei den 20 SMI-Werten gab es ausschliesslich Gewinner. Umgesetzt wurden 34,45 (zuvor: 46,97) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von UBS (+3,7%) und der Credit Suisse (+3,3%) weit oben auf der SMI-Gewinnerliste. Die Analysten der RBC haben das Kursziel der UBS um drei Franken auf 23 Franken angehoben und die Einstufung "Outperform" bestätigt. Auch die Aktien der Index-Schwergewichte Novartis, Nestle und Roche rückten um bis zu 1,4 Prozent vor.

Für die Dufry-Aktie ging es um 1,1 Prozent nach oben. Der Betreiber von Duty-Free-Shops hat seine wichtigsten Bankkreditfazilitäten erfolgreich refinanziert. Die neue Fazilität trage positiv zum ausgewogenen Schuldenprofil bei und biete zusätzliche Flexibilität, teilte das Unternehmen mit.

December 21, 2022