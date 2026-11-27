DOW JONES--Mit einem moderaten Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Freitag den Handel beendet. Damit hat sich die jüngste Aufwärtstendenz fortgesetzt. Markteilnehmer verwiesen auf die Erholung an der Wall Street, wo es vor allem für die Technologie-Werte nach oben ging. Die Schweizer Technologie-Titel ABB, Inficon und VAT Group bauten ihre Vortagesgewinne noch weiter aus und gewannen bis zu 2,0 Prozent. Der SMI schloss den Handel mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent bei 14.880 Punkten.

Trotz der Erholung hinterfragten viele Teilnehmer weiter, ob sich die hohen, teilweise kreditfinanzierten Investitionen in die KI-Infrastruktur angesichts steigender Zinsen rechnen werden. Dazu hatten sie verschärfte Exportrestriktionen für Halbleiter durch die US-Regierung im Blick. Nvidia soll bereits seine Fertigungspartner angewiesen haben, vorerst keine Server mit Nvidia-Chips mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern. Hintergrund sind die Bemühungen Washingtons, den Zugang Chinas zu den KI-Chips des Konzerns zu begrenzen.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen an. Dabei dürfte die wieder verbesserte Stimmung für Aktien und damit einer gestiegenen Risikobereitschaft eine Rolle gespielt haben. Zuletzt waren im Zuge der Schwäche an den Aktienmärkten noch Umschichtungen von Aktien in den "sicheren Hafen" Anleihen beobachtet worden, das habe sich nun teilweise wieder umgekehrt, hiess es.

Unternehmensmeldungen waren zum Wochenausklang Mangelware. Daher sorgten vor allem Analysten-Kommentare für Kursbewegungen. So hat JPM Morgan Swatch auf "Neutral" von "Underweight" hochgestuft und das Kursziel auf 210 von 130 Franken angehoben. Für die Aktie ging es um 2,4 Prozent auf 212 Franken aufwärts.

Die Givaudan-Papiere erholten sich weiter und gewannen 0,7 Prozent. Die Europäische Union hatte in dieser Woche Bussgelder gegen mehrere Duftstoff-Hersteller wegen Kartellbildung verhängt, wobei die höchste Strafe auf Givaudan entfallen war. Daraufhin hatte die Aktie unter Druck gestanden. Teilnehmer sprachen jedoch von einer Erleichterung, dass der jahrelange Belastungsfaktor nun ausgeräumt sei.

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November 27, 2026 11:45 ET (16:45 GMT)