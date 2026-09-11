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11.09.2026 17:44:44

Aktien Schweiz mit kleinem Plus zum Wochenausklang

Roche
347.22 CHF 0.69%
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DOW JONES--Mit einem kleinen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt die Handelswoche beendet. Für etwas Entspannung sorgten die fallenden Ölpreise. Auch die Renditen kamen von ihren jüngsten Höchstständen etwas zurück. Das Umfeld bleibt allerdings weiterhin schwierig, hiess es. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent lag knapp unter 105 Dollar und zehnjährige US-Anleihen rentierten mit 4,93 Prozent. Die Rendite liegt damit weiter knapp unter der 5-Prozenthürde.

Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für August fielen weitgehend im Rahmen der Erwartungen aus und lösten keine grössere Reaktion am Markt aus. Gleichwohl hat sich die Erwartung an eine Zinserhöhung der US-Notenbank in der kommenden Woche nach den Daten erhöht. So wird am Zinsterminmarkt nun eine Wahrscheinlichkeit von 85 nach zuvor noch knapp 70 Prozent eingepreist. Möglicherweise hatten einige Akteure doch mit einer positiven Überraschung nach unten gerechnet und wägen nun noch einmal neu ab, dass die gemeldeten Raten weiter klar über dem Inflationsziel der Notenbank von 2,0 Prozent liegen, hiess es.

Der SMI erhöhte sich um 0,3 Prozent auf 13.775 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 4,75 (zuvor: 20,08) Millionen Aktien.

Die defensiven Index-Schwergewichte zeigten sich mit leichten Abgaben. Die Roche-Aktie verlor 0,4 Prozent, Nestle reduzierten sich um 0,3 Prozent. Die Novartis-Papiere gaben um 0,1 Prozent nach, womit die Erholung vom Vortag bereits wieder beendet war. Die Novartis-Aktie werde weiter mit einem Aufschlag gegenüber den europäischen Pharma-Wettbewerbern gehandelt und das Unternehmen müsse Fortschritte bei seiner Medikamentenpipeline machen, um seine Bewertung zu rechtfertigen, hiess es von Berenberg. Der Arzneimittelhersteller habe die Ergebnisse seiner mit Spannung erwarteten klinischen Spätphasenstudien im Abstand von wenigen Tagen veröffentlicht, wobei eine die Ziele erreicht und die beiden anderen sie verfehlt hätten, ergänzten die Analysten.

Die Aktien von Yposmed knickten nach einem negativen Analysten-Kommentar um 7,2 Prozent ein. Die UBS hat die Einstufung auf "Neutral" von zuvor "Buy" gesenkt und das Kursziel auf 400 von 425 Franken nach unten genommen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)

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Long 12.3393 17.12.2027 141613006
Long 431.875 16.10.2026 159012813
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.5167 19.03.2027 159436227
Short 431.875 18.12.2026 146216181
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2584 12.44 155269226
Long 11.5167 7.25 157975122
Long 31.9907 1.71 159012667
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8012 12.81 151874709
Short 8.3859 10.07 152125364
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -37.78 129024514
Long 10 -10.00 123630198
Long 12 -15.58 154259675
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
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