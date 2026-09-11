Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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11.09.2026 17:44:44
Aktien Schweiz mit kleinem Plus zum Wochenausklang
DOW JONES--Mit einem kleinen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt die Handelswoche beendet. Für etwas Entspannung sorgten die fallenden Ölpreise. Auch die Renditen kamen von ihren jüngsten Höchstständen etwas zurück. Das Umfeld bleibt allerdings weiterhin schwierig, hiess es. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent lag knapp unter 105 Dollar und zehnjährige US-Anleihen rentierten mit 4,93 Prozent. Die Rendite liegt damit weiter knapp unter der 5-Prozenthürde.
Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für August fielen weitgehend im Rahmen der Erwartungen aus und lösten keine grössere Reaktion am Markt aus. Gleichwohl hat sich die Erwartung an eine Zinserhöhung der US-Notenbank in der kommenden Woche nach den Daten erhöht. So wird am Zinsterminmarkt nun eine Wahrscheinlichkeit von 85 nach zuvor noch knapp 70 Prozent eingepreist. Möglicherweise hatten einige Akteure doch mit einer positiven Überraschung nach unten gerechnet und wägen nun noch einmal neu ab, dass die gemeldeten Raten weiter klar über dem Inflationsziel der Notenbank von 2,0 Prozent liegen, hiess es.
Der SMI erhöhte sich um 0,3 Prozent auf 13.775 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 4,75 (zuvor: 20,08) Millionen Aktien.
Die defensiven Index-Schwergewichte zeigten sich mit leichten Abgaben. Die Roche-Aktie verlor 0,4 Prozent, Nestle reduzierten sich um 0,3 Prozent. Die Novartis-Papiere gaben um 0,1 Prozent nach, womit die Erholung vom Vortag bereits wieder beendet war. Die Novartis-Aktie werde weiter mit einem Aufschlag gegenüber den europäischen Pharma-Wettbewerbern gehandelt und das Unternehmen müsse Fortschritte bei seiner Medikamentenpipeline machen, um seine Bewertung zu rechtfertigen, hiess es von Berenberg. Der Arzneimittelhersteller habe die Ergebnisse seiner mit Spannung erwarteten klinischen Spätphasenstudien im Abstand von wenigen Tagen veröffentlicht, wobei eine die Ziele erreicht und die beiden anderen sie verfehlt hätten, ergänzten die Analysten.
Die Aktien von Yposmed knickten nach einem negativen Analysten-Kommentar um 7,2 Prozent ein. Die UBS hat die Einstufung auf "Neutral" von zuvor "Buy" gesenkt und das Kursziel auf 400 von 425 Franken nach unten genommen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 11, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)
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