Aktien Schweiz mit Erholung fest - Sika nach Zahlen gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einem schwachen Jahresstart sind die Schweizer Aktien am Dienstag auf Erholungskurs gegangen. Am Vortag hatte sich bereits die Wall Street im späten Verlauf von hohen Verlusten erholt, vor allem die Nasdaq hat eine beeindruckende Wende hingelegt. Am Dienstag bauten Aktien ihre Aufschläge mit Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats aus. Sie wurden von den Marktteilnehmern offenbar als etwas taubenhafter gesehen als erwartet. Dennoch zeigen sich die Anleger gegenwärtig prinzipiell nervös, weil von der US-Notenbank in diesem Jahr mindestens drei, eher vier Zinserhöhungen erwartet werden. Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 12.710 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 39,55 (zuvor: 45,26) Millionen Aktien.

Sika legten deutlich zu nach Vorlage von Umsatzzahlen. Diese sind nach Einschätzung von Baader besser als im Konsens erwartet ausgefallen. Vor allem die Region Americas habe positiv überrascht. Die Ziele seien bestätigt worden. Die Aktie des Spezialitätenchemie-Unternehmens gewann 2,9 Prozent. Sie war 2021 der zweitstärkste Titel im SMI, bevor zu Jahresbeginn Gewinnmitnahmen einsetzten.

Holcim steigerten sich um 4 Prozent. Der Baustoffproduzent übernimmt die PRB Group, das grösste unabhängige Unternehmen für Spezialbaulösungen in Frankreich mit einem Nettoumsatz von 340 Millionen Euro. PRB biete Hochleistungs-Baulösungen an wie Beschichtungen, Dämmstoffe oder auch Klebstoffe und Bodenbeläge. Als bestehender Geschäftspartner und mit klaren Überschneidungen bei Produkten und Märkten passe PRB gut zu Holcim, urteilen die Analysten von Davy.

Schwächster Wert im SMI waren Credit Suisse mit einem Minus von 0,8 Prozent, gefolgt von Swiss Re (-0,4%). Der Rückversicherer geht eine strategische Partnerschaft mit dem schwedischen Pensionsfonds Alecta ein. Den Finanzsektor führten Partners Group mit einem Plus von 1,7 Prozent an.

Im Technologiesektor rückten Logitech im Schlepptau der Nasdaq um 4,9 Prozent vor.

Gestützt wurde der SMI von der schwergewichteten Roche-Aktie, die sich um 1,2 Prozent verteuerte.

January 11, 2022