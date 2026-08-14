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14.08.2026 17:51:40

Aktien Schweiz leichter - Schwache Pharmaaktien bremsen SMI

Roche
47.18 EUR -2.19%
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Freitag nach einem behaupteten Start nach unten gegangen - zumindest gemessen am 20 Werte umfassenden Leitindex SMI. Bremser waren die schwer gewichteten Pharmaaktien. Roche verloren 2,0 Prozent und waren das Schlusslicht. Novartis gaben um 1,3 Prozent nach. In der zweiten Reihe verbilligten sich Sandoz um 1,0 Prozent. Dabei standen europaweit zum Wochenschluss Pharmaaktien auf den Verkaufslisten der Händler. Vermutet wurden dahinter Umschichtungen aus den defensiven Pharmawerten in zyklischere Aktien.

Dass die Schweizer Wirtschaft im zweiten Quartal 2026 kräftig gewachsen ist, kam dagegen nicht an. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt wuchs gegenüber dem Vorquartal um 1,5 Prozent, nachdem es im ersten Quartal um 0,4 Prozent zugelegt hatte.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 14.391 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 13,10 (Donnerstrag: 15,63) Millionen Aktien.

Tagessieger im SMI waren Alcon mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 60,48 Franken. Treiber war eine Kurszielerhöhung durch Vontobel auf 74 von 70 Franken.

In der zweiten Reihe ging es für Temenos um 2,0 Prozent nach oben und für Softwareone um 1,9 Prozent. Europaweit gehörten Softwareaktien zu den Favoriten. Dass in den USA ein Finanzinvestor an einer Übernahme des Softwareunternehmens Workday interessiert sein soll, wurde dahingehend interpretiert, dass der Bewertungsverfall von Softwareaktien einen Boden gefunden haben könnte. Softwareaktien standen globale in den vergangenen Monaten unter Druck aus Sorge, dass KI-Anwendungen das Softwareentwicklungsgeschäft unterminieren.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 11:52 ET (15:52 GMT)

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