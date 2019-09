Aktien Schweiz leichter - Rotation aus defensiven Werten in Zykliker

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Kursverlusten ist der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel gegangen. Den zweiten Tag in Folge trennten sich die Anleger von defensiven Werten, um in Zykliker umzuschichten. Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 10.020 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 105,35 (zuvor: 55,08) Millionen Aktien. Erst am Montag hatte der SMI bei 10.109 Punkten sein bisheriges Rekordhoch erreicht.

Belastet wurde der SMI von den defensiven Schwergewichten Nestle, Novartis und Roche, die zwischen 1,6 und 0,3 Prozent einbüssten. Bei der Nestle-Aktie kamen nach Angaben aus dem Handel Gewinnmitnahmen dazu, denn seit Jahresbeginn hat die Aktie um über 40 Prozent zugelegt und damit deutlich stärker als der SMI, dessen Plus sich nur auf gut 19 Prozent summierte.

Kräftig Federn lassen mussten daneben Lonza, die 5,3 Prozent abgaben. Gesucht waren erneut die Aktien von Banken und Versicherern, die von den wieder gestiegenen Anleihezinsen profitierten. Ganz oben auf der Gewinnerliste standen die Aktien der UBS, die seit Jahresbeginn über 5 Prozent im Minus lagen, nun aber um 3 Prozent vorrückten. Credit Suisse verbesserten sich um 2,3 Prozent. Im Versicherungssektor verbuchten Swiss Life, Swiss Re und Zurich Financial Kursgewinne zwischen 0,2 und 1,3 Prozent.

Unter den Konjunkturzyklikern schlossen Lafargeholcim 1,9 Prozent höher. ABB und Adecco gewannen 1,6 und 2,4 Prozent. Richemont verloren 1,1 Prozent. Nach nur etwas mehr als einem Jahr wird der Leiter der Sparte Mode und Accessoires den Luxusgüterkonzern im Oktober verlassen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2019 11:52 ET (15:52 GMT)