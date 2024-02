Aktien Schweiz leichter - Nestle leiden unter L'Oreal-Zahlen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich auch zum Wochenausklang mit einem Minus gezeigt. Es war bereits der vierte Handelstag in Folge mit Abgaben. Belastungsfaktor war das deutliche Minus von Index-Schwergewicht Nestle, die um 3,0 Prozent zurückfielen und damit das Schlusslicht im SMI bildeten. Nestle ist mit 20 Prozent an L'Oreal beteiligt. Der Kosmetikkonzern enttäuschte im vergangenen Jahr mit Umsatz und Gewinn die Markterwartungen. Das vierte Quartal sei schlechter verlaufen als erwartet und dabei habe man sogar mit der eigenen Schätzung noch unter dem Konsens gelegen, so die Citi-Analysten.

Die Stimmung am Aktienmarkt ist dagegen übergeordnet weiterhin gut, die Anleger beweisen teils starke Nerven, hiess es. Denn die Auswirkungen der Krise am Markt für US-Gewerbeimmobilien sowie die schwache chinesische Makroökonomie werden weiter als nicht systemische Risiken gesehen. Ansonsten würden Risikopapiere wie Aktien verkauft und sichere Häfen aufgesucht.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 11.092 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Roche-Aktie. Umgesetzt wurden 16,9 (zuvor: 21,5) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten verzeichneten erneut die Aktien der Luxusgüter-Hersteller Richemont (+0,6%) und Swatch (+0,7%) Aufschläge. Hermes, Hersteller von Luxushandtaschen, meldete für das abgelaufene Jahr einen Umsatz von 13,43 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 21 Prozent entspricht und den Konsens übertraf. Der Hersteller der bekannten Birkin Bag verzeichnete in allen Regionen steigende Einnahmen.

Mit Abgaben zeigten sich erneut die Aktien der Versicherer Swiss Re, Zurich Insurance und Swiss Life, die um bis zu 0,6 Prozent fielen.

February 09, 2024 11:39 ET (16:39 GMT)