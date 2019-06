Aktien Schweiz: Leichte Gewinne - Zurückhaltung vor G20-Gipfel

Zürich (awp)- Am Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag trotz leichter Gewinne eine gewisse Zurückhaltung vor dem anstehenden G20-Gipfel zu spüren. Der Leitindex SMI hat seine Gewinne nach einem eher unentschiedenen Start im weiteren Verlauf etwas ausgebaut und verteidigt diese nun - allerdings bei unterdurchschnittlichen Volumina.

Laut Händlern bekommt der Markt vor allem durch einen chinesischen Medienbericht Unterstützung, in dem es heisst, China und die USA hätten sich auf einen vorläufigen Burgfrieden im Handelsstreit geeinigt. Damit wären weitere Strafzölle vorerst vom Tisch. Vor allem mit Blick auf das für Samstag geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping sei dies ein Hoffnungsschimmer, heisst es von Händlerseite.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 11.10 Uhr 0,37 Prozent auf 9'874,32 Punkte hinzu. Von seinem Rekordhoch bei 10'062 Punkten vor einer Woche ist der Leitindex damit immer noch knapp 200 Punkte entfernt. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,52 Prozent auf 1'514,62 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,43 Prozent auf 11'932,46 Zähler. Von den 30 wichtigsten Aktien gewinnen 23 hinzu, sechs fallen zurück und Zurich sind unverändert.

Die mögliche Waffenruhe im Handelsstreit wirkt sich vor allem auf jene Werte positiv aus, die stärker in Asien aktiv sind. Dazu zählen vor allem auch die beiden Uhrenhersteller Swatch (+2,3%) und Richemont (+1,2%)

Noch stärker ziehen AMS-Aktien (+7,5%) an. In ihrem Kielwasser gewinnen unter den Blue Chips noch Logitech (+1,7%) und Temenos (+0,6%) hinzu. Auch im breiten Markt greifen Investoren bei Branchenmitgliedern wie U-blox, VAT und Inficon zu, die zwischen 3,9 und 0,4 Prozent steigen. Am Markt wird auf die jüngsten Nachrichten zum Handelsstreit sowie Branchen-Nachrichten verwiesen.

Mit Erholungstendenzen fallen auch Bankaktien auf. Die Aktien von CS (+2,4%), UBS Julius Bär (+1,9%) und (+1,8%) knüpfen an ihre Vortagesgewinne an. Gerade die Bankaktien hatten unter der Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in den USA und Europa gelitten. In den USA hat Fed-Chef Jerome Powell diesen Fantasien zuletzt nun wieder etwas Wind aus den Segeln genommen.

Anders sieht es dagegen bei den Versicherern aus. Während es für Swiss Re (-0,1%) leicht abwärts geht, hinken Zurich (unverändert) und Swiss Life (+0,3%) dem Markt hinterher. Der Rückversicherer Swiss Re hat am Morgen Details zum geplanten Börsengang der Tochter ReAssure präsentiert. Im Handel verweisen Teilnehmer einerseits darauf, dass defensive Werte erneut eher gemieden werden. Zudem reagiere der Markt verschnupft auf die vorgelegten Details. So seien Branchenexperten von einem höheren Börsenwert für die Tochter ausgegangen.

Neben den Versicherern werden mit Givaudan (-2,9%), Roche (-0,6%) und Sonova (-0,1%) noch weitere defensive Vertreter gemieden. So hatte der Gesundheitssektor schon zur Wochenmitte durch die Bank Abgaben gesehen. Bei Givaudan wird auf die Gewinnwarnung des Konkurrenten Chr. Hansen als Belastungsfaktor verwiesen.

Zu deutlichen Kursbewegungen kommt es zudem im breiten Markt. Hier ziehen die Aktien von Carlo Gavazzi (+6,7%) nach Zahlen klar an. Die Elektrotechnikgruppe hat im Geschäftsjahr 2018/19 Umsatz und Gewinn gesteigert. Auch gelang es, etwas mehr Aufträge an Land zu ziehen. Künftig soll nun noch mehr investiert werden.

Für die Aktien der Aussenwerbungs-Vermarkterin APG geht es um 6,2 Prozent aufwärts, nachdem sie ab kommendem Jahr die exklusive Vermarktungspartnerin des Flughafens Zürich wird.

hr/tt