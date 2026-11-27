Zürich (awp) - Nach den zuletzt volatilen Handelstagen präsentieren sich die internationalen Finanzmärkte zum Wochenschluss überwiegend freundlich. Auch der Schweizer Aktienmarkt notiert im Plus, schwache Schwergewichte bremsen ihn aber etwas aus. "Schnäppchenjäger greifen nach den jüngsten Verlusten zu", kommentiert ein Händler. Eine positive Feiertagswoche sei allerdings noch kein verlässlicher Vorbote einer Weihnachtsrally.

Wie ein weiterer Börsianer sagt: "Die Anleger spielen derzeit nach ihren eigenen Spielregeln und begeben sich auf Preisjagd." Die vermeintliche Schnäppchenjagd am "Black Friday" dürfte unter Vorbehalt stattfinden. KI-Zweifel, Zinssorgen und Zollrisiken befinden sich lediglich für den Moment aus den Augen und damit aus dem Sinn von Börsianern. Anleger balancieren weiterhin zwischen drohenden Abwärtsrisiken und der Hoffnung auf eine verspätete Jahresendrally. Und in diesem Spannungsfeld sei der "Black Friday" vor allem ein Gradmesser für die Konsumfreude der amerikanischen Konsumenten.

Der SMI gewinnt gegen 10.50 Uhr 0,21 Prozent hinzu auf 14'849,12 Punkte. Die Mehrzahl (12) der SMI-Aktien zieht an. Damit ist der Leitindex sowohl auf Wochensicht als auch für den November auf gutem Weg in Richtung Plus. Der Mid-Cap-Index SMIM rückt um 0,30 Prozent auf 3196,33 Punkte vor und der breite SPI um 0,27 Prozent auf 20'861,39 Punkte.

Im Auge behalten sollten Investoren allerdings auch die Ölpreise. Diese sind in dieser Woche aus Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten weiter gestiegen. Im Verlauf der Woche haben immer wieder Angriffe auf Energieinfrastruktur und Tanker im Nahen Osten die Sorge am Ölmarkt geschürt, dass eine Eskalation der Feindseligkeiten die Transporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Strasse von Hormus beeinträchtigen könnten.

Techwerte erneut fest

In diesem wieder risikofreudigeren Markt erweist sich die defensive Ausrichtung des SMI als Hemmschuh. So bremsen Verluste bei Nestlé, Novartis und Roche von bis zu 1,0 Prozent den Leitindex aus. Derweil zählen gerade Nestlé im bisherigen Wochenverlauf zu den Top Favoriten mit Avancen von etwa 3 Prozent.

Derweil sind die Schnäppchenjäger vor allem im Technologiesektor auf der Pirsch. Sowohl im SMI als auch im SMIM haben in dieser Woche ABB, Logitech und VAT die grössten Kursverluste verzeichnet. Mit Aufschlägen zwischen 3,2 und 2,2 Prozent zählen sie aktuell zu den grössten Gewinnern. In den hinteren Reihen knüpfen AMS-Osram, Comet und Inficon an ihre Erholungsbewegung vom Vortag an und verteuern sich zwischen 8,0 und 3,8 Prozent.

Neben der Technologiebranche sind auch einige Vertreter der Finanzbranche weit vorne im Gewinnerfeld anzutreffen. UBS (+1,7%) und Partners Group (+1,4%) steigen ebenso wie Julius Bär (+2,1%). Etwas uneinheitlich tendieren dagegen die Versicherer. Verlusten von bis zu 0,8 Prozent bei der Swiss Re, Helvetia Baloise und Swiss Life steht eine um 0,3 Prozent festere Zurich gegenüber. Hier sorgt JPMorgan mit einer Branchenstudie für Gesprächsstoff.

Unternehmensnachrichten lieferten vor allem Vertreter der hinteren Reihen. Der Pharmazulieferer Dottikon (+10%) ist im ersten Halbjahr 2026/27 erneut gewachsen und hat den Gewinn deutlich gesteigert. Auch bei Stadler Rail (+4,4%) sorgt eine bestätigte Prognose für gute Laune.

Newron (+5,8%) wiederum hat mit einer Investorengruppe die Bedingungen der im Februar vereinbarten Finanzierung von bis zu 38 Millionen Euro angepasst. Die dritte Tranche von brutto 5,5 Millionen Euro soll nun bis spätestens Ende Dezember 2026 gezeichnet werden.

hr/cg