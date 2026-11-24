Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt kommt am Dienstag nach dem starken Wochenauftakt kaum vom Fleck. Nach einem freundlichen Start ist der SMI im Verlauf knapp ins Minus gerutscht. Belastet wird der Leitindex vor allem von den Pharma-Schwergewichten. Auch einige Technologiewerte geben einen Teil ihrer kräftigen Vortagesgewinne wieder ab.

Die Tech-Erholung vom Montag war von der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia ausgelöst worden. Die Nvidia-Aktien waren daraufhin um gut 31 Prozent hochgeschnellt. Am Dienstag ist die Euphorie bereits etwas abgeklungen, vorbörslich notieren die Titel wieder leichter. Mit Huangs Rückkehr sei zwar ein wichtiger Unsicherheitsfaktor weggefallen, die grundsätzlichen Fragen rund um den KI-Boom blieben aber bestehen, heisst es in einem Marktkommentar. Entscheidend sei weiterhin, wie teuer der Ausbau der KI-Infrastruktur werde und wer damit letztlich genügend Geld verdiene.

SMI knapp im Minus

Gegen 11.00 Uhr verliert der SMI 0,07 Prozent auf 14'724,66 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex noch um 1,1 Prozent zugelegt. Der Mid-Cap-Index SMIM gewinnt dagegen leicht um 0,06 Prozent auf 3181,95 Punkte, während der breite SPI um 0,07 Prozent auf 20'701,76 Punkte nachgibt.

Auch an anderen europäischen Börsen herrscht nach den kräftigen Vortagesgewinnen mehrheitlich Katerstimmung. So verliert etwa der deutsche Dax rund 0,5 Prozent. Dabei sind die deutschen Konjunkturdaten freundlich ausgefallen: Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November den siebten Monat in Folge und erreichte den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023. Am Nachmittag stehen in den USA noch Daten zum Arbeitsmarkt und zur Konsumentenstimmung an.

Etwas Unterstützung kommt von den tieferen Ölpreisen. Ein Fass der Sorte Brent kostet rund 89 Dollar und damit so wenig wie seit Ende August nicht mehr.

Versicherer fest, Pharma schwach

Im SMI halten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage. Gefragt sind vor allem Versicherer: Swiss Re (+1,0%), Zurich (+0,7%) und Swiss Life (+0,6%) gehören zu den stärkeren Titeln. Auch das Schwergewicht Nestlé (+0,8%) legt zu.

Auf der Gegenseite belasten die Pharmawerte Novartis (-0,5%) und Roche (-0,4%) den SMI. Die jüngsten positiven Unternehmensnachrichten stossen bei Analysten zwar auf ein freundliches Echo, an der Börse bleibt die Reaktion aber verhalten. Händler verweisen darauf, dass Anleger derzeit wieder stärker auf Wachstumswerte setzen würden. Auch Sandoz (-0,9%) und Galderma (-0,8%) geben nach.

Techwerte mehrheitlich schwächer

Im Technologiesektor überwiegen heute die Abgaben. So geben ABB (-1,1%) einen Teil ihrer kräftigen Vortagesgewinne wieder ab. In den hinteren Reihen können VAT (+0,3%) noch leicht zulegen, während Comet (-1,9%), AMS Osram (-2,7%) und Inficon (-1,3%) deutlich zurückkommen.

Bei den Top-50-Werten verlieren zudem Swatch (-1,9%) und Sonova (-1,0%) nach der zuletzt guten Kursentwicklung an Terrain.

Klar abwärts geht es für DocMorris (-5,0%). Nach der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn rückten bei der Versandapotheke wieder regulatorische Risiken stärker in den Vordergrund, heisst es am Markt. Auch Konkurrent Redcare notiert in Frankfurt tiefer.

EFG International (-1,2%) verlieren nach den Zahlen zu den ersten zehn Monaten. Bei der Privatbank blieben vor allem die Nettoneugeldzuflüsse hinter den Erwartungen zurück, während das Kosten-Ertrags-Verhältnis etwas höher ausfiel als prognostiziert.

Weiter stehen Clariant (-4,4%) nach der Bestätigung von Gesprächen über eine mögliche Übernahme von Ashland deutlich unter Druck. Gefragt sind dagegen Jungfraubahn (+1,4%) nach dem Kaufangebot für die Schilthornbahn.

an/ra