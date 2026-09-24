Aktien Schweiz knapp behauptet - Tech- und Finanzwerte unter Druck

DOW JONES--Knapp behauptet hat der Aktienmarkt in der Schweiz den Handel am Donnerstag beendet. Auf der Stimmung lasteten nach wie vor die deutlich gestiegenen Ölpreise und Anleiherenditen. Der Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank entsprach den Erwartungen und hatte somit keinen Einfluss auf den Markt. Die SNB hatte den Leitzins bei 0,00 Prozent belassen.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 13.906 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 24,67 (zuvor: 24,78) Millionen Aktien.

Unterstützung erhielt der SMI von den Schwergewichten Nestle (+1,1%) und Novartis (+1,2%). Das dritte Schwergewicht Roche schloss gut behauptet.

Logitech verloren nachrichtenlos 6,1 Prozent. Hier dürften Anleger Gewinne mitgenommen haben, hiess es. Die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte zeigten sich aber auch allgemein schwach. In der zweiten Reihe gaben etwa AMS-Osram um 11,8 Prozent nach.

Anleger trennten sich aber auch von Finanzwerten, was Beobachter mit den hohen Marktzinsen erklärten. Denn diese könnten das Kreditrisiko erhöhen, Buchverluste bei festverzinslichen Wertpapieren zur Folge haben und die Nachfrage nach Finanzprodukten dämpfen. Partners Group verbilligten sich um 5,4 Prozent. Die Aktien der Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich verloren bis zu 1,7 Prozent. Auf dem Kurs der UBS (-0,6%) lastete weiter die Entscheidung des Ständerats zur Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften vom Vortag.

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September 24, 2026 11:40 ET (15:40 GMT)