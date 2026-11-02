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02.11.2026 17:39:40
Aktien Schweiz knapp behauptet - Indexschwergewichte belasten SMI
DOW JONES--Kursverluste der Indexschwergewichte haben den schweizerischen Aktienmarkt am Montag belastet. Während andere europäische Börsen gestützt wurden von einem kräftigen Rückgang des Ölpreises und der Erholung der US-Börsen, verlor der SMI 0,1 Prozent auf 14.803 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,17 (zuvor: 30,38) Millionen Aktien.
Gewinnmitnahmen drückten die in der vergangenen Woche gut gelaufenen Pharmaschwergewichte Novartis und Roche um 1,7 und 1,5 Prozent. Die Roche-Aktie war von den Analysten der UBS auf "Neutral" abgestuft worden. Für Novartis hatte die Deutsche Bank eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Auch das defensive Schwergewicht Nestle (-0,1%) wurde gemieden.
Logitech machten nach ihrem Kurseinbruch in Reaktion auf die Quartalszahlen etwas Boden gut und gewannen 0,3 Prozent.
Daneben griffen Anleger zu Konjunkturzyklikern und hier besonders zu Aktien des Bausektors. Amrize, Holcim, Geberit und Sika verbesserten sich um bis zu 4,5 Prozent.
Unter den Nebenwerten brachen Arbonia um 13,4 Prozent ein. Das Unternehmen hatte seine Prognosen für das laufende Jahr angepasst. Medartis (+6,9%) hatte sich hingegen optimistischer für den Rest des Jahres 2026 gezeigt.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 02, 2026 11:40 ET (16:40 GMT)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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