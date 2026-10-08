Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’637 -1.2%  SPI 19’338 -1.1%  Dow 50’998 -0.4%  DAX 24’823 -1.1%  Euro 0.9328 0.0%  EStoxx50 6’132 -0.8%  Gold 4’109 -0.1%  Bitcoin 67’556 -2.6%  Dollar 0.8336 0.0%  Öl 105.7 5.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Holcim1221405Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance
Frisches Finanzpolster für Rheinmetall: Kreditlinie verdoppelt - Aktie gibt nach
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
Roche-Aktie im Minus: Partner Zealand Pharma meldet positive Abnehm-Daten - China-Kooperation verkündet
Daimler Truck mit deutlichem Absatzwachstum im 3. Quartal - Aktie etwas tiefer
Suche...

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’033.96
Pkt
-16.95
Pkt
-0.56 %
17:30:32
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

08.10.2026 11:30:37

Aktien Schweiz: Klar tiefer - Erholung nach vier Tagen beendet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag kurz vor Mittag klar im Minus. Nach einer bereits schwachen Eröffnung hat sich der Leitindex SMI mittlerweile aber von den Tiefstständen etwas lösen können. Die zuvor viertägige Erholungsphase ist damit abrupt wieder beendet. Derzeit orientiert sich der SMI an der Marke von 13'700, das noch Anfang September gehaltene Niveau bei über 14'000 bleibt damit eine ferne Erinnerung. Die Stimmung wird in Marktkreisen als weiterhin angespannt bezeichnet.

Die hohen Ölpreise und Anleiherenditen, sowie die anhaltenden politischen Sorgen rund um Frankreich bildeten einen Dreiklang, der die Risikobereitschaft der Anleger dämpfe, heisst es in einem Kommentar von Captrader. Von einem Orkan könne zwar noch nicht die Rede sein, zumindest für einen kräftigen Herbststurm würden sich die Zeichen aber mehren.

Ölpreis klettert weiter

Aus dem Nahen Osten kommen mit Meldungen über Tankerbeschüsse im persischen Golf zusätzliche Stimmungsdämpfer. Aber auch Medienberichte zu Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, wonach statt eines Deals mit dem Iran vielmehr noch vor den Midterm-Wahlen neue Angriffe in Vorbereitung seien, lassen kaum Optimismus auf eine baldige Entspannung aufkommen. Entsprechend befindet sich auch der Ölpreis weiter im Lift nach oben. Mittlerweile notiert das schwarze Gold bei über 104 US-Dollar je Fass der Sorte Brent, noch am Vorabend lag der Preis zeitweise unter 100 Dollar.

Der SMI notiert um 10.55 Uhr um 1,05 Prozent im Minus bei 13'663,43 Punkten. Das Tagestief aus der Startphase lag bei 13'644. Unter den 20 SMI-Einzelwerten sind die Verlierer (18) klar in der Überzahl. Der Mid-Cap-Index SMIM - ohne die Schwergewichte - büsst 0,35 Prozent auf 3040,19 Punkte ein und der breite SPI 0,92 Prozent auf 19'375,28 Punkte.

Unter Druck stehen einerseits konjunkturabhängige Titel wie Richemont (-2,5%), Sika (-1,8%) oder Holcim (-1,7%). Aber auch Aktien aus dem Gesundheitssektor wie Sandoz und Roche (beide -1,8%) gehören zu den grössten Verlierern.

Novartis (-1,3%) halten sich zwar etwas besser als Roche, ziehen den Gesamtmarkt aber ebenfalls nach unten. Beide Pharmaschwergewichte hatten am Vortag noch mehr als 2 Prozent zugelegt.

Ohne spezielle Nachrichten fallen auch Lonza (-1,5%), ABB (-1,1%) und Alcon (-1,4%) deutlicher zurück.

Innerhalb des SMIM bilden Straumann (-2,9%), Avolta (-2,7%) und DSM Firmenich (-2,6%) das Schlusstrio. Für letztere hat die Bank Vontobel das Rating auf "Hold" von zuvor "Buy" zurückgenommen.

Sonova (+1,0%) hingegen halten sich gegen den negativen Gesamttrend klar im Plus. Dass es hier nach einem zuletzt mehr als drei Wochen dauernden Aufwärtstrend noch nicht zu Gewinnmitnahmen kommt, dürfte auch mit einer Hochstufung durch Goldman Sachs auf "Buy" zu tun haben. Die US-Bank sieht ein wieder anziehendes Wachstum in der Branche und dabei Marktanteilsgewinne von Sonova.

Im breiten Markt fallen Newron mit einem Minus von 5,0 Prozent auf, wobei dieses in der Spitze gar bei rund 20 Prozent gelegen hat. Das Pharmaunternehmen hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA ein schriftliches Dokument zu dem seit April 2026 bestehenden klinischen Stopp in US-Studienzentren erhalten.

Gegen den Trend ziehen hingegen Emmi (+2,6%) klar an. Grund für den heutigen Kursanstieg dürfte eine Kaufempfehlung der Bank Vontobel sein mit einem Kursziel von 1100 Franken und damit nicht allzu weit entfernt von früheren Höchstständen.

cf/hr

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Qualität statt Hype: So finden Sie Aktien und ETFs zum fairen Preis - Kostenloses Webinar heute um 18:30 Uhr
16:34 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
10:53 UBS Logo UBS KeyInvest: Banken – Durchatmen nach der Rallye/Micron / NVIDIA – KI-Euphorie auf Hochtouren
09:50 Die Branche greift zum Controller
09:23 Marktüberblick: FMC unter Druck
08:38 Pharma-Schwergewichte stützen den SMI
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’292.90 19.18 S8BPCU
Short 14’596.11 13.67 S4IBZU
Short 15’124.47 8.91 SLBZ3U
SMI-Kurs: 13’637.00 08.10.2026 17:30:32
Long 13’153.72 19.73 SVB5UU
Long 12’851.63 13.74 BSU9TU
Long 12’311.20 9.00 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
Roche-Aktie höher: Konzern liefert Laborausrüstung für Ebola-Tests in den Kongo
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis
SpaceX setzt auf NVIDIA: Neue 40-Milliarden-Finanzierung belastet die Aktie
Frisches Finanzpolster für Rheinmetall: Kreditlinie verdoppelt - Aktie gibt nach

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 3’034.25 -0.55%