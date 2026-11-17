Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag nach dem Rekordhoch vom Vortag deutlich zurückgekommen. Die Nervosität vor den am Abend anstehenden Nvidia-Zahlen belastet nicht nur Technologieaktien, sondern greift zunehmend auch auf andere Sektoren über. Besonders deutlich geben Finanzwerte nach. Anders als am Montag liefern auch die defensiven Schwergewichte kaum Unterstützung, sämtliche SMI-Titel notieren im Minus.

Die Sorgen rund um den Technologiesektor bleiben damit das bestimmende Thema an den internationalen Börsen. Neue US-Beschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips nach Singapur, Malaysia und in weitere Länder haben die Unsicherheit über das China-Geschäft zusätzlich erhöht. Nun richtet sich der Blick auf die nach US-Börsenschluss anstehenden Nvidia-Zahlen. "Die Anleger prüfen heute sowohl die Widerstandsfähigkeit von Nvidias Gewinnentwicklung als auch die finanzielle Widerstandsfähigkeit des gesamten Ökosystems", meint ein Marktbeobachter. Ein weiterer Stimmungstest folgt am Donnerstag mit dem erwarteten Börsengang von Anthropic.

Für Kursschwankungen könnte diese Tage auch wieder die Geopolitik sorgen. In dieser Woche steht ein historisches Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bevor. Welche Impulse davon ausgehen könnten, sei derzeit kaum abzuschätzen, heisst es am Markt.

Der Ölpreis zieht am Dienstag wieder etwas an, bleibt mit gut 92 US-Dollar für ein Fass der Sorte Brent aber klar unter der Marke von 100 Dollar. Gold und Silber können sich nach den jüngsten Rückschlägen etwas erholen.

SMI deutlich unter Rekordhoch

Gegen 11.00 Uhr verliert der SMI 0,69 Prozent auf 15'088,14 Punkte. Damit notiert der Leitindex 184 Punkte unter dem Rekordhoch vom Montag bei 15'272 Punkten. Der Mid-Cap-Index SMIM gibt um 0,69 Prozent auf 3250,21 Punkte nach, der breite SPI um 0,67 Prozent auf 21'203,42 Punkte. Der deutsche Dax und der französische CAC 40 verlieren etwas deutlicher.

Am Tabellenende stehen Finanzwerte. Partners Group (-2,0%) und UBS (-1,7%) geben klar nach. Die Nervosität im Technologiesektor lasse die Anleger auch in anderen Bereichen vorsichtiger werden, sagt ein Marktbeobachter. Für zusätzliche Belastung sorgen kritische Medienberichte zur Deutschen Bank, deren Aktien in Frankfurt um mehr als 5 Prozent einbrechen.

Aus dem Versicherungssektor fallen Swiss Life (-1,5%) negativ auf. Barclays hat die Titel auf "Equal Weight" zurückgestuft und verweist auf sich verschlechternde Fundamentaldaten. Der jüngste Kursanstieg sei vor diesem Hintergrund zu weit gegangen, heisst es. Deutlich besser halten sich Zurich (-0,03%) am Kapitalmarkttag und Swiss Re (-0,1%).

Unter Druck stehen auch die Technologiewerte ABB (-0,8%) und Logitech (-0,9%). Gleichzeitig fehlt die Unterstützung durch die defensiven Schwergewichte: Roche (-0,6%) und Novartis (-0,8%) geben trotz positiver Zulassungsentscheide nach, auch Nestlé (-0,4%) notieren tiefer.

Chipwerte mehrheitlich schwach

Auch in den hinteren Reihen sind Aktien aus dem erweiterten Chip- und KI-Sektor wenig gefragt. Belastend wirken die schwachen Vorgaben aus den USA sowie von den technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea. VAT (-0,2%) halten sich dabei noch vergleichsweise gut. Comet (-1,3%) und Inficon (-1,2%) verlieren deutlicher, AMS Osram (-3,7%) stehen besonders stark unter Druck.

Erneut klar im Minus liegen Adecco (-2,0%). Nach der kräftigen Erholung seit Mitte Jahr würden weitere Gewinne mitgenommen, heisst es am Markt.

Zu den wenigen Gewinnern zählen dagegen die Telekomwerte Sunrise (+0,6%) und Swisscom (+0,3%). Auch Kühne+Nagel (+0,5%) legen gegen den Markt zu.

Mit dem Auslaufen der Berichtssaison ist die Nachrichtenlage bei den Unternehmen insgesamt dünn. Bell (+1,3%) profitieren von zuversichtlichen Aussagen des Konzernchefs in einem Medieninterview.

an/hr