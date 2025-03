Aktien Schweiz kaum verändert - Zurückhaltung vor Fed und SNB

DOW JONES--Kaum verändert hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Marktteilnehmer berichteten von Zurückhaltung der Anleger vor den Zinsentscheiden der US-Notenbank am Mittwoch und der Schweizerischen Nationalbank am Donnerstag. Die negative Eröffnung der US-Börsen dürfte die Stimmung ebenfalls gedämpft haben. Der Beschluss des Sondervermögens durch den Deutschen Bundestag gab dem Markt hingegen keinen Schub.

Der SMI schloss kaum verändert bei 13.062 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 20,21 (zuvor: 19,42) Millionen Aktien.Bei den am Montag kräftig gesuchten Pharma-Schwergewichten Novartis (-0,2%) und Roche (-0,6%) kam es zu Gewinnmitnahmen. Nestle verbuchten hingegen ein Plus von 0,3 Prozent.

Auf der Gewinnerseite fanden sich auch Kühne + Nagel mit einem Plus von 0,9 Prozent. Die Aktien des Logistikkonzerns dürften - wie die anderer Reedereien - von der jüngsten Entwicklung im Nahen Osten profitiert haben. Schon am Wochenende hatte die US-Luftwaffe die Huthi-Rebellen im Yemen angegriffen, nachdem diese gedroht hatten, ihre Angriffe auf israelische Schiffe im Roten Meer wieder aufzunehmen, nachdem Israel ein Ultimatum zur Wiederaufnahme von Hilfslieferungen in den Gaza-Streifen hatte verstreichen lassen. Israel wiederum attackierte am Dienstag Ziele der Hamas im Gaza-Streifen.

In der zweiten Reihe verbesserten sich Julius Bär um 1,9 Prozent. Die Bank plant die Eröffnung einer Niederlassung in Italien noch im ersten Halbjahr. Positiv wurden ferner Geschäftszahlen und Ausblick von Medartis (+3,3%) aufgenommen.

