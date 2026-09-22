Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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22.09.2026 17:45:39
Aktien Schweiz kaum verändert - UBS unter Druck
DOW JONES--Ein neuerlicher Rückgang der Ölpreise und Anleiherenditen hat den schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag gestützt. Allerdings liessen neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran den SMI seine Gewinne vollständig abgeben. Der Leitindex schloss kaum verändert bei 13.953 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 25,3 (zuvor: 18,76) Millionen Aktien.
Der Preis für das Barrel Brentöl fiel zeitweise unter 98 Dollar, nachdem Kyodo News gemeldet hatte, der Iran habe vorgeschlagen, die Strasse von Hormus in den kommenden Tagen zu öffnen, wenn die USA im Gegenzug die Blockade der iranischen Häfen lockerten. Allerdings erholte sich der Brentpreis, nachdem US-Präsident Donald Trump in seiner Rede vor der US-Generalversammlung mit der Auslöschung des Irans gedroht hatte. Zuletzt kostete Brent knapp unter 100 Dollar. Die Blicke richteten sich zudem auf das Gipfeltreffen zwischen Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping am Donnerstag. Börsianer hoffen auf positive Impulse für die Märkte.
Gesucht waren Aktien des Bausektors, die auch europaweit zu den führenden Kursgewinnern gehörten. Amrize, Holcim, Geberit und Sika rückten um 1,1 bis 3,2 Prozent vor.
Die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont zogen mit der breiten Erholung des Luxusgütersektors leicht an und gewannen 0,4 Prozent. Sie profitierten zusätzlich von einem positiven Analystenkommentar. RBC zählt Richemont zu ihren Favoriten im Sektor.
Auf der Verliererseite fanden sich UBS mit einem Minus von 3,4 Prozent. Hier belastete weiter die Debatte um die Bankenregulierung in der Schweiz.
In der zweiten Reihe legten Kühne + Nagel um 2,9 Prozent zu. Die Titel profitierten einerseits erneut von der Zusammenarbeit mit Amazon, andererseits aber auch vom weiter gesunkenen Ölpreis.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 22, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)
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