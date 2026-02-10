Aktien Schweiz: Kaum bewegt - Versicherer unter Druck

Zürich (awp) -Am Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag wenig bewegt. Zwar arbeitete sich der SMI nach einer leicht negativen Eröffnung in den positiven Bereich vor, aber die Handelsspanne blieb sehr eng. Von einer Branchenschwäche erfasst werden die Versicherungsaktien. Die Vorgaben aus Übersee präsentierten sich erneut freundlich, nachdem die Wall Street am Montag etwas fester in die neue Woche gestartet war und in Asien vor allem die japanische Börse im Fokus stand.

Der japanische Markt profitiert weiterhin vom "Takaichi-Trade" nach dem klaren Wahlsieg von Premierministerin Sanae Takaichi. Der Nikkei schloss auf einem neuen Rekordniveau. Im Fokus stehen heute die US-Detailhandelsumsätze für Dezember sowie der verschobene monatliche US-Arbeitsmarktbericht. Hinweise auf die künftige Zinspolitik in den USA dürften auch neue US-Inflationsdaten zum Wochenschluss liefern, die am Freitag zu erwarten sind. Beide Datenpunkte sind dafür bekannt, die Märkte bewegen zu können. In der Schweiz sind neue Impulse erst ab Mittwoch zu erwarten, dann mit den Bluechip-Abschlüssen von SGS und Schindler. Der zuletzt stark aufgewertete Franken rückt zudem mögliche Reaktionen der SNB in den Fokus.

Der SMI gewinnt gegen 11.00 Uhr 0,14 Prozent auf 13'536,88 Punkte, wobei die Handelsspanne von 13'503 bis 13'553 Punkte sehr eng blieb. Der 30 Titel umfassende SLI steigt um 0,06 Prozent auf 2163,04 Punkte und der breite SPI um 0,10 Prozent auf 18'708,52 Zähler. Im SLI halten sich Gewinner (16) und Verlierer (14) nahezu die Waage.

Zu den grössten Gewinnern im SMI zählen Richemont (+1,6%). Der Luxusgüterkonzern profitiert nach Einschätzung von Marktteilnehmern - ebenso wie Swatch (+2,0%) - von den überraschend starken Zahlen des französischen Branchenvertreters Kering.

Unter Druck sin dagegen Versicherungswerte wie Zurich (-2,1%), Swiss Re (-0,6%), Swiss Life (-0,4%) und Helvetia (-1,4%). Damit bewegen sich die Titel im ein Einklang mit den europäischen Versicherern gegen unten. Marktbeobachter machen die branchenspezifische Schwäche an schwellenden KI-Sorgen fest. Ähnliche Bedenken hatte zuletzt auch Titel aus der Software-Branche belastet.

Stützend auf den SMI wirken dagegen die beiden Pharmaschwergewichte Novartis (+0,5%) und Roche GS (+0,1%). Auch der Nahrungsmittelkonzern Nestlé (+0,4%) trägt zur Stabilisierung des Leitindex bei.

In der zweiten Reihe rücken AMS Osram (+8,0%) deutlich vor. Die Vorlage von Zahlen zum vierten Quartal und der Ausblick werden am Markt mit Begeisterung aufgenommen. Auch das neu angekündigte Sparprogramm wird gut aufgenommen.

Ebenfalls klar im Plus notieren Cicor (+4,0%) nach einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg. Damit knüpfen die Titel an die positive Tendenz der Vortage an. Auch SIG (+4,9) ziehen deutlich an und profitieren von einer Kurszielerhöhung durch UBS.

Deutlich nach unten geht es hingegen für die Jungfraubahn (-1,8%) nach einer Rückstufung durch Baader Helvea. Ebenfalls im Minus liegen die Titel der R&S Group (-2,7%), wobei Händler auf Gewinnmitnahmen nach der zuletzt starken Kursentwicklung verweisen.

