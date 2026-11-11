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11.11.2026 17:48:40

Aktien Schweiz hinken DAX & Co hinterher - Alcon nach Zahlen unter Druck

Novartis
134.14 CHF 0.80%
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DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch den europäischen Nachbarn hinterhergehinkt, wo es überwiegend nach oben ging. Gespielt wurden in Europa vornehmlich wieder zurückgekehrter KI-Optimismus und Konjunkturzuversicht. Allerdings sind im Leitindex SMI ausser Logitech keine echten Technologieaktien enthalten und konjunkturzyklische Aktien eher unterrepräsentiert. Tagessieger waren denn auch Logitech mit einem Zugewinn von 4,0 Prozent.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 15.054 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 24,31 (Dienstag: 20,36) Millionen Aktien.

Auf der Gewinnerseite zeigten sich ABB mit einem Plus von 2,5 Prozent. Händler erklärten das mit starken Zahlen des Wettbewerbers Siemens Energy.

Am Ende im SMI fanden sich Alcon wieder. Das Augenheilkundeunternehmen hatte für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum gemeldet, das hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Dazu engte Alcon seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf das untere Ende der bisherigen Spanne ein. Analysten von Vontobel kommentierten, dass die Umsätze mit Implantaten aufgrund des Wettbewerbsdrucks in den USA hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Für die Aktie ging es um 3,9 Prozent nach unten.

Zweitschwächster Wert waren Swiss Life mit einem Abschlag von 1,5 Prozent. Der Versicherer wartete zwar für die ersten neun Monaten mit gestiegenen Prämieneinnahmen auf, allerdings entwickelten sich die Nettoneugeldzuflüsse und die direkten Anlageerträge schwächer.

Unter den Verlierern fanden sich auch die als defensiv geltenden Schwergewichte Roche, Nestle und Novartis mit Einbussen bis zu 1,3 Prozent.

In der zweiten Reihe gerieten Softwareone trotz einer angehobenen Margenprognose unter Druck. Das Umsatzwachstum im dritten Quartal sei hinter dem Neunmonatstempo zurückgeblieben, monierten Marktteilnehmer. Der Kurs gab um 4,3 Prozent nach.

Für Ypsomed ging es dagegen nach Quartalszahlen und einer Anhebung der Jahresprognose um 4,9 Prozent nach oben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 11:49 ET (16:49 GMT)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3956 20.12.2030 159690423
Long 12.0595 15.06.2029 159690414
Long 191.2286 18.12.2026 162353583
Typ Hebel Verfall Valor
Short 13385.999 20.11.2026 157924280
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2357 12.51 161119581
Long 11.441 7.37 162066444
Long 22.6881 2.99 161893990
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9472 12.57 158194605
Short 10.2351 7.97 157436877
Short 27.3633 1.98 157036435
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -45.14 129204045
Long 8 -40.00 129204046
Long 12 -23.33 144145720
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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09.11.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’750.95 19.68 SJB30U
Short 16’044.07 13.81 SDBNJU
Short 16’671.30 8.91 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’139.69 12.11.2026 17:23:26
Long 14’476.58 19.68 SY17BU
Long 14’151.09 13.81 SAB9DU
Long 13’563.35 8.86 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 70.54 -0.23% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 60.02 1.81% Alcon AG
Logitech S.A. 84.77 2.06% Logitech S.A.
Nestle S.A. (spons. ADRs) 93.20 0.00% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 86.34 0.50% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 134.24 1.13% Novartis AG
Novartis AG (Spons. ADRS) 145.38 0.87% Novartis AG (Spons. ADRS)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 417.40 1.46% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 406.70 1.19% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh 54.95 0.66% Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
Siemens Energy AG 123.82 3.17% Siemens Energy AG
SoftwareONE 8.82 1.09% SoftwareONE
Swiss Life AG (N) 983.40 0.78% Swiss Life AG (N)
Ypsomed AG 436.20 5.36% Ypsomed AG

ABB am 11.11.2026

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