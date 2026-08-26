Stadler Rail Aktie 217818 / CH0002178181
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.08.2026 18:15:41
Aktien Schweiz gut behauptet - Starke Kursbewegungen in hinteren Reihen
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Am schweizerischen Aktienmarkt ist es am Mittwoch weiter aufwärts gegangen, wenn auch nur sehr moderat. Frische Impulse gab es kaum. Mit Spannung erwartete neue Preisdaten aus den USA fielen fast punktgenau wie erwartet aus und verpufften. Im SMI lagen wie schon am Vortag zyklische Aktien vorne, nachdem es zuletzt aus Europa ermutigende Konjunkturdaten gab. Positiv wirkte daneben der fortgesetzte Rückgang der Ölpreise vor dem Hintergrund von Berichten, dass der Iran und Oman möglicherweise die Strasse von Hormus temporär zumindest wieder etwas passierbarer machen könnten.
Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 14.543 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Kühne + Nagel schlossen unverändert. Umgesetzt wurden 17,83 (Dienstag: 15,14) Millionen Aktien.
Tagessieger im SMI waren Holcim mit einem Plus von 3,7 Prozent. Auf Platz zwei fand sich die Aktie der Tochter Amrize. Sie hatte am Vortag noch stark nachgegeben mit der Nachricht, dass der Finanzchef geht. Nun erholte sie sich wieder um 3,3 Prozent.
Am Ende im Index rangierten defensive Aktien. Die beiden Pharmawerte Roche und Novartis verloren 1,5 bzw. 0,9 Prozent. Swisscom büssten 0,7 Prozent ein.
In der zweiten Reihe schossen Softwareone um fast 10 Prozent nach oben. Das Unternehmen wuchs im ersten Halbjahr kräftig und konnte zugleich die Profitabilität steigern. Der Nettogewinn stieg auf 70,6 Millionen von 29,6 Millionen Franken. Ebenfalls nach der Vorlage von Geschäftszahlen machten Gurit einen Satz um knapp 21 Prozent. Der Spezialkunststoffhersteller erhöhte zudem die Jahresziele und machte den bisherigen Interimschef nun zum regulären Konzernchef.
Der Bahnausrüster Stadler Rail übertraf mit seinen Halbjahreszahlen die Erwartungen, wobei der Umsatz um 40 Prozent nach oben schoss und sich das operative Ergebnis sogar verdoppelte. Die Aktie machte darauf einen Satz um 22,4 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 26, 2026 12:16 ET (16:16 GMT)
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stadler Rail
|
26.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte eine Stadler Rail-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Stadler Rail-Aktie in Rot: Dreier-Lieferung für Wiener Flughafenstrecke (AWP)
|
17.08.26
|Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot (AWP)
|
17.08.26
|SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stadler Rail-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Stadler Rail
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Amrize am 26.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI geht etwas höher in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen schliesst in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.