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13.08.2026 17:47:40

Aktien Schweiz gut behauptet - Starke Kursausschläge in der zweiten Reihe

Roche
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach Einbussen an den beiden vorangegangenen Handelstagen hat die Schweizer Börse am Donnerstag gut behauptet tendiert. Leicht positiv auf die Stimmung wirkten Preisdaten aus den USA, die Hoffnungen auf zunächst ausbleibende Zinserhöhungen durch die US-Notenbank nährten. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 14.475 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 15,63 (Mittwoch: 18,98) Millionen Aktien.

Tagessieger im Leitindex waren Kühne+Nagel mit einem Plus von 3,1 Prozent. Hier sorgten starke Quartalszahlen des Wettbewerbers Moeller Maersk für Käufe. Die Technologieaktie Logitech legte um 2,6 Prozent zu. Ein kräftiges Plus von 2,5 Prozent verzeichnete auch das Schwergewicht Nestle. Hier sprachen Teilnehmer von Gelegenheitskäufen, nachdem der Kurs am Vortag unter die Marke von 80 Franken gefallen war.

Auf der Verliererseite fanden sich Amrize, die um 1,3 Prozent nachgaben. Kurseinbussen von 0,9 bzw. 0,4 Prozent verzeichneten die Pharmaschwergewichte Roche und Novartis. Daneben bremste auch das Minus von 0,4 Prozent bei der UBS-Aktie den SMI.

In der zweiten Reihe sackten Swissquote nach schwachen Zahlen um 14 Prozent ab. Gesucht waren dagegen Tecan (+6,9%) und insbesondere Komax (+21,5%). Der Kabelverarbeitungsspezialist überzeugte vor allem mit Angaben zur Auftragslage und gewinnt mehr Aufträge ausserhalb der Autoindustrie. Der Labordienstleister Tecan erfüllte mit seinen Geschäftszahlen die Markterwartungen und bestätigte zudem die Wachstumsziele. Die Analysten der UBS und von Vontobel erhöhten darauf ihre Kursziele für Tecan.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 11:47 ET (15:47 GMT)

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.2753 19.03.2027 156452234
Long 218.5 18.09.2026 159435601
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.925 17.12.2027 159232521
Short 1092.5 18.12.2026 146215580
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2833 11.65 157230114
Long 11.5 6.30 159232191
Long 20.8095 2.46 157689186
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8281 11.57 157975647
Short 8.4038 8.99 157230308
Short 19.8636 2.17 156945038
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.76 57946586
Long 10 -10.10 147182344
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Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
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Long 13’016.48 8.97 SPSB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Amrize 37.72 -1.20% Amrize
Komax AG 73.60 21.45% Komax AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 209.90 3.09% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 84.11 1.34% Logitech S.A.
Nestle S.A. (spons. ADRs) 86.60 2.36% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 81.07 2.54% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 123.74 -0.37% Novartis AG
Novartis AG (Spons. ADRS) 131.74 0.00% Novartis AG (Spons. ADRS)
Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh 48.23 -1.30% Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 362.30 -0.88% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 367.80 -0.70% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Swissquote Group Holding SA 36.80 -13.98% Swissquote Group Holding SA
Tecan (N) 195.00 6.85% Tecan (N)
UBS 43.82 0.33% UBS

Amrize am 13.08.2026

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